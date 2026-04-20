Normative e controlli per i locali: un’importante giornata di formazione a Imperia

Successo di pubblico per l'appuntamento organizzato nel pomeriggio di oggi nella sala multimediale della sede imperiese della Camera di Commercio Riviere di Liguria dalla Confcommercio Fipe sul tema “Sicurezza e normative nei locali, quando la serata diventa pubblico spettacolo”. Il convegno ha coinvolto locali da ballo, bar, ristoranti, balneari e albergatori, per affrontare una normativa tornata sotto la lente dei controlli, soprattutto dopo la tristemente nota tragedia di Crans-Montana.

Dopo i saluti del Prefetto Antonio Giaccari e del Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi, sono intervenuti i rappresentanti degli Enti preposti ai controlli. Sottolinea Enrico Calvi Salvo, presidente provinciale della FIPE: "È un momento importante di approfondimento, un momento che deriva da un lungo percorso che abbiamo portato avanti con Sua Eccellenza il Prefetto e le Istituzioni che operano nel controllo delle nostre attività, per informare e formare tutti i nostri associati e non, perché è un incontro aperto a tutti, proprio sulle necessità di essere attenti alle normative. È possibile fare tutto, ma seguendo delle regole nel rispetto soprattutto della sicurezza".

Spiega il Direttore provinciale della Confcommercio di Imperia Alessandra Fassone: “Oltre ai servizi che forniamo costantemente ai nostri associati, abbiamo voluto aprire un tavolo di confronto concreto, mettendo a disposizione di una vasta platea informazioni che riteniamo fondamentali per supportare le attività che si trovano a dover affrontare una normativa importante, legata alla sicurezza”.