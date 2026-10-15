Imperia, Berrino: "La visita del sottosegretario Prisco conferma l'attenzione del Governo per il territorio"

La visita a Imperia del sottosegretario di Stato all'Interno, Emanuele Prisco, rappresenta un segnale di attenzione da parte del Governo nei confronti del territorio provinciale, con particolare riferimento ai temi della sicurezza e alle necessità operative delle strutture impegnate nella tutela dei cittadini. A sottolinearlo è il senatore Gianni Berrino, presidente provinciale di Fratelli d'Italia Imperia, che ha espresso soddisfazione per l'incontro e per le opportunità di confronto offerte dalla presenza del rappresentante del Governo.

"Esprimo grande soddisfazione per la visita a Imperia del sottosegretario di Stato all'Interno, onorevole Emanuele Prisco, che ha rappresentato un'importante occasione di confronto sulle tematiche della sicurezza e sulle esigenze del nostro territorio", dichiara Berrino, evidenziando il valore dell'iniziativa per approfondire le questioni che interessano la provincia e fare il punto sulle azioni intraprese a livello nazionale.

Nel suo intervento, il parlamentare di Fratelli d'Italia pone l'accento sui dati illustrati dal sottosegretario, che consentono di valutare concretamente l'impegno del Governo sul fronte della sicurezza. "La visita ha consentito di fare il punto sull'impegno del Governo in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla provincia di Imperia – prosegue Berrino –. I dati illustrati dal sottosegretario Prisco confermano l'attenzione riservata al nostro territorio e permettono di valutare concretamente le iniziative intraprese".

Tra gli argomenti affrontati, particolare rilievo è stato riservato anche al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, considerato un presidio fondamentale per la sicurezza della popolazione e per la tutela del territorio. Il confronto ha permesso di approfondire le esigenze operative e organizzative del personale, impegnato quotidianamente nelle attività di soccorso, prevenzione e gestione delle emergenze, valorizzandone la professionalità e il contributo offerto alle comunità locali.

Berrino ribadisce quindi il ruolo centrale della sicurezza per la qualità della vita dei cittadini e per le prospettive di crescita del territorio. "La sicurezza rappresenta una priorità per i cittadini e una condizione fondamentale per garantire la qualità della vita, la tutela delle comunità e lo sviluppo economico e turistico della nostra provincia", osserva il senatore, sottolineando come la protezione delle persone e la capacità di risposta delle istituzioni siano elementi essenziali anche per sostenere l'attrattività del Ponente ligure.

In conclusione, il presidente provinciale di Fratelli d'Italia ringrazia il sottosegretario Prisco per la presenza e per l'attenzione dimostrata nei confronti dell'Imperiese, richiamando l'importanza di una collaborazione costante tra i diversi livelli istituzionali. "Ringrazio il sottosegretario Prisco per la sua presenza e per l'attenzione dimostrata nei confronti della provincia di Imperia, nella convinzione che il confronto costante tra Governo, istituzioni locali, Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco sia essenziale per affrontare efficacemente le esigenze del territorio", conclude Berrino.