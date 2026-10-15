Sanremo, intesa tra Comune e Rivieracqua per affrontare i problemi della rete idrica. Pronto un tavolo tecnico

Un confronto positivo, con l'obiettivo di affrontare le criticità emerse nella gestione delle reti idriche e fognarie e individuare soluzioni condivise. Si è conclusa con la decisione di istituire un tavolo tecnico tra il Comune di Sanremo e Rivieracqua la riunione che ha visto il sindaco Alessandro Mager, affiancato dagli assessori Alessandro Sindoni, Silvana Ormea, Ester Moscato e Massimo Donzella, confrontarsi con i vertici della società che gestisce il servizio idrico, per fare il punto sulle problematiche che hanno interessato la città negli ultimi mesi.

D'altronde il tema è particolarmente sentito dall'amministrazione, come visto anche in occasione delle celebrazioni di San Romolo, quando il sindaco nel corso del suo intervento ha espresso apertamente il proprio disappunto per una situazione che crea numerosi disagi a cittadini e turisti, evidenziando la necessità di intervenire per evitare ulteriori difficoltà. Al vertice hanno preso parte anche gli assessori Alessandro Sindoni (turismo), Massimo Donzella (lavori pubblici), Ester Moscato (ambiente) e Silvana Ormea (attività produttive), assieme ai dirigenti di riferimento.

Al centro dell'incontro, la necessità di garantire un maggiore coordinamento tra gli interventi sulle infrastrutture e le attività cittadine, con l'obiettivo di consentire l'esecuzione dei lavori necessari ed evitare per quanto possibile che ritardi e disagi finiscano per interferire con appuntamenti importanti per la città. Il tavolo tecnico servirà proprio a esaminare le criticità riscontrate e individuare le misure più adeguate per superarle, attraverso un confronto puntuale tra gli uffici comunali e i referenti della società. Tra gli aspetti da affrontare rientra la programmazione dei cantieri, affinché gli interventi possano essere realizzati in tempi compatibili con le esigenze del territorio e con un'informazione tempestiva all'amministrazione in caso di imprevisti o variazioni dei cronoprogrammi. Durante il confronto, i principali cantieri strategici che si svilupperanno sul territorio: il revamping della stazione S5 di Pian di Nave (con la riqualificazione dal punto di vista meccanico della principale stazione di sollevamento cittadina) comprendente anche il risanamento del tratto fognario di corso Nazario Sauro; la sostituzione delle tubazioni fognarie nel tratto tra via Gavagnin - Salvo D’acquisto - Morgana; il relining della tubazione che insiste su Trento e Trieste.

Un tema particolarmente sentito è quello dei divieti di balneazione che hanno interessato diversi tratti del litorale durante la scorsa estate, con conseguenze per le attività legate alle spiagge e per l'immagine turistica di Sanremo. Il chiaro riferimento è a quanto successo durante l'estate nelle zone dove sfociano il torrente San Francesco e i rii Foce e San Bernardo, le zone che più di tutte nel corso dell'estate hanno risentito delle difficoltà. La decisione di avviare un tavolo tecnico rappresenta quindi il primo passo verso una gestione più coordinata delle problematiche. L'intenzione è trasformare il confronto in uno strumento operativo, capace di individuare le priorità, affrontare le situazioni più urgenti e migliorare la comunicazione tra i soggetti coinvolti. E' stata ribadita la necessità di una stretta sinergia tra il Comune e Rivieracqua, finalizzata ad ottimizzare i tempi di esecuzione dei lavori e garantire il rispetto del cronoprogramma, con l’obiettivo di definire i cantieri fognari del Sud Est - Morgana entro la prossima edizione del Festival e di concludere il risanamento della stazione di sollevamento di Pian di Nave entro metà gennaio.

La riunione apre così la strada a una fase di approfondimento tecnico, nella quale il Comune e Rivieracqua saranno chiamati a lavorare insieme per trovare risposte concrete alle criticità, conciliando le esigenze di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture con la tutela del litorale, la viabilità e il regolare svolgimento della vita cittadina.