Sanremo, Mager ai Premi San Romolo: "Siamo vicini all'accordo sul Porto Vecchio". Stoccate a Rivieracqua sui divieti di balneazione (Foto)

Il tradizionale appuntamento con i Premi San Romolo è stata anche l'occasione per il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, per tracciare un bilancio dell'attività amministrativa e anticipare alcuni dei progetti che attendono la città nei prossimi mesi. Tra gli annunci più significativi c'è quello relativo al Porto Vecchio, per il quale il Comune sarebbe ormai vicino a un accordo con gli operatori coinvolti, dopo anni di discussioni e confronti. Ma nel suo intervento non sono mancati passaggi critici sui problemi che hanno caratterizzato l'estate, in particolare i divieti di balneazione legati alla qualità delle acque, e sulle difficoltà incontrate nella gestione dei lavori pubblici. Mager ha affrontato anche il futuro di piazza Colombo, il rilancio del corso Garibaldi e gli interventi in campo sociale, scolastico e culturale.

Porto Vecchio, Mager: "Speriamo di aver trovato il consenso di tutti gli operatori"

È il progetto di riqualificazione del Porto Vecchio uno dei dossier sui quali il sindaco sembra intravedere finalmente una svolta concreta. "Dovremmo essere giunti in rampa di lancio con il progetto della riqualificazione del porto, che è un progetto molto importante, discusso da anni", ha affermato Mager, richiamando anche la previsione del collegamento sotterraneo sotto Pian di Nave. Il primo cittadino ha precisato di preferire il termine sottopasso, considerata la lunghezza dell'opera, pari a circa 200 metri. Il passaggio più importante riguarda però il confronto con i soggetti interessati alla trasformazione dell'area portuale, un elemento che in passato aveva rappresentato una condizione imprescindibile per procedere.

"Un anno fa avevo detto che il progetto del porto sarebbe decollato nel momento in cui avesse trovato un consenso di tutti gli operatori del porto e adesso speriamo di esserci arrivati", ha spiegato il sindaco. Parole che lasciano intendere come il confronto abbia raggiunto un punto particolarmente avanzato, anche se per la definizione del percorso saranno necessari gli ulteriori passaggi previsti. L'intesa con gli operatori rappresenterebbe un passaggio decisivo per sbloccare una trasformazione attesa da anni, destinata a incidere su una delle aree più importanti per l'immagine turistica e per il futuro della città. Mager ha comunque mantenuto una certa prudenza, ricordando come, quando si parla di progetti ancora da concretizzare, l'imprevisto possa sempre essere dietro l'angolo.

Divieti di balneazione, la stoccata a Rivieracqua

Nel bilancio del sindaco c'è spazio anche per una delle questioni che hanno maggiormente condizionato l'immagine di Sanremo durante la stagione estiva: i ripetuti divieti di balneazione. Mager ha ricordato di aver dovuto firmare numerose ordinanze, esprimendo apertamente il proprio disappunto per una situazione che, oltre a creare disagi a residenti e turisti, rischia di incidere sulle prenotazioni alberghiere e sulla frequentazione delle spiagge. Il primo cittadino ha voluto chiarire che, a suo giudizio, il problema non dipende direttamente dagli assessorati comunali competenti, ma dalla gestione del servizio idrico e fognario.

"La gestione del servizio idrico, lato depurazione, quindi anche quello delle acque nere, è nella disponibilità, sia per la manutenzione ordinaria che straordinaria, di una società che si chiama Rivieracqua, con la quale i rapporti non sono mai facilissimi", ha dichiarato Mager. Una presa di posizione netta, accompagnata dalla richiesta di interventi per affrontare le criticità riscontrate sul territorio. Secondo il sindaco, tra le possibili cause ci sarebbero le numerose condotte e i relativi scarichi che interessano il territorio cittadino, sui quali sarà necessario intervenire per ridurre il rischio di nuove contaminazioni.

Mager ha sottolineato come una città turistica non possa permettersi di ripetere una stagione caratterizzata da divieti di balneazione, anche per le conseguenze sull'immagine e sull'economia locale. "Abbiamo già chiesto in modo robusto a Rivieracqua di porre un rimedio, nei limiti del possibile. Ci vorrà del tempo, ma anche qui, se non si inizia, non si arriva mai a nulla", è il senso del suo intervento. L'obiettivo dichiarato è che il fenomeno possa almeno diminuire in vista del prossimo anno. Una questione sulla quale il Comune chiede dunque risposte al gestore, nella consapevolezza che la qualità delle acque rappresenta un elemento fondamentale per la stagione balneare e per la reputazione della città.

Lavori pubblici e piazza Eroi, il problema delle imprese

Nel passaggio dedicato alle criticità amministrative, il sindaco ha affrontato anche il tema della lentezza di alcuni cantieri pubblici, soffermandosi sulle difficoltà incontrate con imprese che, dopo essersi aggiudicate gli interventi, non sarebbero state in grado di portarli avanti nei tempi e nei modi previsti. Un ragionamento che tocca direttamente anche le problematiche legate al cantiere del parcheggio interrato di piazza Eroi, una delle opere che più hanno segnato il dibattito cittadino negli ultimi anni. Mager ha parlato di situazioni nelle quali le aziende incaricate si sono rivelate incapaci di eseguire gli interventi, con inevitabili ripercussioni sulla programmazione e sulla conclusione dei lavori.

Il primo cittadino ha allargato il discorso alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, esprimendo perplessità su un sistema normativo che, a suo giudizio, rischia di complicare anziché semplificare l'attività delle amministrazioni. "Il problema principale è che noi non possiamo affidare i lavori alle imprese del territorio che sappiamo essere affidabili e quindi vanno in appalto, vengono aggiudicati lavori importanti a imprese che arrivano, mettono il cantiere, prendono un acconto e poi spariscono oppure non sono in grado di fare l'opera", ha affermato, precisando che si tratta di una propria valutazione personale.

Una critica che si inserisce in un quadro più ampio, nel quale il Comune deve fare i conti con interventi che procedono con difficoltà e con la necessità di rispettare le regole degli appalti. Il riferimento ai cantieri bloccati e alle imprese inadempienti riporta inevitabilmente l'attenzione sul parcheggio di piazza Eroi, opera da tempo al centro delle preoccupazioni cittadine. Il sindaco non ha indicato nel suo intervento una nuova scadenza per la conclusione dei lavori, ma ha evidenziato come le difficoltà operative delle aziende rappresentino un ostacolo concreto per l'azione amministrativa.

Piazza Colombo e corso Garibaldi, i progetti per il futuro

Tra le priorità indicate da Mager c'è anche la riqualificazione di piazza Colombo, uno degli spazi centrali della città. Il sindaco ha spiegato che l'amministrazione dispone già di un rilievo delle superfici, sia sopra sia sotto il livello stradale, dal quale emergerebbero potenzialità significative per una futura trasformazione. "Piazza Colombo, così com'è, non può continuare a rimanere com'è. Siamo consapevoli che la strada sarà lunga, sarà lunghissima, ma se non si parte mai non si arriva da nessuna parte", ha dichiarato, sottolineando la necessità di procedere con attenzione e attraverso un percorso condiviso.

L'intenzione è quella di affidare a studi professionali qualificati l'elaborazione di possibili scenari progettuali, così da valutare le soluzioni più adatte per il futuro della piazza. Il sindaco ha precisato che una decisione di questa portata non potrà essere assunta da poche persone, ma dovrà essere discussa nell'ambito dell'intero Consiglio comunale. L'obiettivo indicato è arrivare entro il 2027 a una linea progettuale definita, sulla quale avviare il confronto politico e amministrativo.

Un altro intervento riguarda corso Garibaldi, per il quale il Comune intende sviluppare un progetto capace di conciliare le esigenze della viabilità con quelle delle attività economiche presenti lungo la strada, che secondo Mager sono circa 55. Anche in questo caso l'amministrazione punta a coinvolgere il Consiglio comunale una volta definita una proposta concreta, cercando un equilibrio tra la circolazione, la vivibilità degli spazi e le necessità dei commercianti.

Scuole, sociale e cultura: il bilancio dell'amministrazione

Nel corso del suo intervento il sindaco ha ricordato anche gli investimenti effettuati nell'edilizia scolastica. Tra gli interventi citati, l'inaugurazione della nuova scuola dell'infanzia al Borgo, descritta come una struttura moderna, e le risorse destinate alla riqualificazione degli istituti cittadini, per le quali il Comune ha speso oltre un milione di euro. Tra i prossimi obiettivi figura inoltre il nido di via Duca degli Abruzzi, un progetto che si inserisce nel percorso di potenziamento dei servizi per le famiglie.

Ampio spazio è stato dedicato al sociale, con il riferimento al centro di accoglienza realizzato in via Roma, pensato per offrire sostegno alle famiglie e alle persone fragili, comprese quelle che incontrano difficoltà nel trovare una sistemazione abitativa. Mager ha rivendicato l'impegno dell'amministrazione su questo fronte, sottolineando l'importanza di servizi capaci di rispondere a situazioni di disagio e di accompagnare le persone più vulnerabili. Un bilancio che il sindaco ha collegato al lavoro svolto dagli assessori e dai consiglieri delegati nei rispettivi ambiti.

Per quanto riguarda la cultura, il primo cittadino ha evidenziato la stagione particolarmente positiva dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, che il 19 ottobre sarà protagonista a Imperia in occasione del convegno nazionale dell'Unione delle Province d'Italia, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un appuntamento che rappresenta motivo di orgoglio per la città e per una realtà culturale che, dopo avere attraversato momenti difficili, è tornata a godere di buona salute.

Sicurezza e Festival, rapporti positivi con la Rai

Mager ha infine ringraziato le forze dell'ordine per il lavoro svolto durante una stagione estiva che, sotto il profilo dell'ordine pubblico, ha definito tranquilla. Il Comune intende comunque proseguire nel potenziamento della videosorveglianza, mantenendo alta l'attenzione anche sul tema della velocità e della sicurezza stradale. Un passaggio che si affianca alla volontà di intervenire sui principali spazi urbani e di migliorare progressivamente la qualità dei servizi offerti a cittadini e visitatori.

Sul Festival di Sanremo, invece, il sindaco ha scelto di non entrare nei dettagli, ricordando come un anno fa l'amministrazione fosse impegnata nella trattativa con la Rai per l'edizione 2026. Oggi, ha spiegato, il quadro è più sereno e i rapporti con l'azienda pubblica sono ottimi, mentre a livello nazionale cresce l'attesa per la prossima edizione. Un argomento destinato comunque a tornare al centro del dibattito nei prossimi mesi.

Il discorso ai Premi San Romolo ha così restituito l'immagine di un'amministrazione che rivendica i risultati raggiunti, ma che riconosce anche le difficoltà ancora aperte. Porto Vecchio, balneazione, cantieri pubblici e riqualificazione degli spazi urbani sono i temi sui quali si misurerà la capacità del Comune di trasformare gli annunci in interventi concreti. Con una priorità che emerge con chiarezza dalle parole di Mager: affrontare i problemi che incidono sull'immagine di Sanremo e dare continuità ai progetti attesi da cittadini e operatori economici.