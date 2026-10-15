Protezione civile, Invernizzi (FdI): «Regione Liguria e Croce Rossa rafforzano la collaborazione»

Il rinnovo della convenzione tra Regione Liguria e il Comitato Regionale Liguria della Croce Rossa Italiana rappresenta un passo importante per rafforzare il sistema di protezione civile e garantire interventi efficaci in caso di emergenze e calamità. A sottolinearlo è Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, che esprime soddisfazione per l’accordo relativo al triennio 2026-2028.

«Garantire una risposta sempre più efficace ai bisogni della popolazione in caso di eventi emergenziali. La convenzione appena rinnovata tra Regione Liguria e il Comitato Regionale Liguria della Croce Rossa Italiana conferma e rafforza le attività di protezione civile per il triennio 2026-2028», dichiara Invernizzi.

L’intesa dà continuità alla collaborazione avviata nel 2014 e prevede che la Croce Rossa Italiana metta a disposizione del sistema regionale le proprie competenze specialistiche, contribuendo al rafforzamento delle attività di protezione civile.

«Un accordo consolidato nel tempo, con l’obiettivo di rafforzare il sistema regionale di protezione civile», osserva il capogruppo di Fratelli d’Italia, complimentandosi con l’assessore Giacomo Giampedrone per il raggiungimento dell’obiettivo.

Invernizzi evidenzia inoltre il valore della collaborazione tra le diverse componenti coinvolte nella gestione delle emergenze, con particolare attenzione all'impiego delle risorse e all'organizzazione dei soccorsi.

«L’intesa – conclude Rocco Invernizzi – si inserisce nel quadro della programmazione regionale per la sicurezza e la pianificazione dei soccorsi. La cooperazione è di fondamentale importanza perché mira a razionalizzare le risorse disponibili e ad assicurare il coordinamento tra le diverse componenti chiamate a operare nelle fasi di emergenza».