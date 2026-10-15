Protezione civile, Regione Liguria e Croce Rossa Italiana rinnovano convenzione per le attività 2026-2028

Rinnovata la convenzione tra la Regione Liguria e il Comitato Regionale Liguria della Croce Rossa Italiana per la gestione delle attività di protezione civile nel triennio 2026-2028. L’intesa dà continuità alla collaborazione avviata nel 2014, puntando a consolidare la sinergia operativa e a potenziare la capacità di intervento dell'intero sistema regionale.

Competenze specialistiche e supporto alla Colonna Mobile

In base all'accordo, la Croce Rossa Italiana metterà a disposizione della Regione le proprie competenze specialistiche e risorse operative per integrare le attività della Colonna Mobile Regionale. L'obiettivo primario è assicurare una risposta tempestiva, strutturata ed efficace a supporto della popolazione nei contesti di emergenza e nelle situazioni di crisi.

La convenzione definisce inoltre le linee guida per la compartecipazione economica alle spese sostenute, prevedendo la possibilità di erogare contributi annuali sulla base della pianificazione presentata dalla Croce Rossa Italiana e nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale.

"Il sistema di Protezione civile funziona al meglio quando Istituzioni, operatori e volontari sono in grado di lavorare insieme, con ruoli chiari e una capacità di intervento coordinata - ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone - il rinnovo della convenzione con la Croce Rossa Italiana va in questa direzione: valorizza le competenze costruite negli anni e ci permette di continuare a rafforzare la risposta alle emergenze sul territorio attraverso l’esperienza della colonna mobile di protezione civile. L’obiettivo è uno solo, essere pronti quando i cittadini hanno più bisogno".

Sulla stessa linea il presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana, Luca Bracco: "Il Comitato Regionale Liguria della Croce Rossa Italiana è onorato di firmare il rinnovo della convenzione con la Protezione Civile della Regione Liguria per la propria Colonna Mobile. Questo nuovo accordo triennale conferma l'ottimo lavoro fatto negli ultimi anni tra la Protezione Civile Regionale e la CRI Liguria e rinnova l'impegno ad una sempre e più proficua collaborazione nelle emergenze nazionali e territoriali".