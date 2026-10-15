Sanremo, approvati in commissione il nuovo statuto della fondazione universitaria e l’aumento di capitale di Amaie Energia

Cambiare l’organizzazione della fondazione che si occupa di curare l’università sul territorio, rendendola più snella e operativa, e rafforzare le prospettive di una presenza universitaria a Sanremo. Sono questi gli obiettivi alla base della modifica dello statuto della Pu.Po.Li., destinata a cambiare denominazione in UniPo, affrontata nel corso della commissione consiliare a Sanremo e approvata all’unanimità dei presenti.

La nuova configurazione prevede l’eliminazione del Consiglio di indirizzo e il passaggio del Consiglio di amministrazione da tre a cinque componenti. L’assemblea dei fondatori, composta dai Comuni e dalla Provincia, si riunirà una volta all’anno e avrà un ruolo nella scelta degli amministratori. Tra i cinque membri verrà individuato il presidente.

La modifica dovrà ora essere approvata dai Consigli comunali interessati; secondo quanto riferito durante la seduta, i Comuni di Ventimiglia e Diano Marina hanno già dato il via libera. Dopo il passaggio positivo in commissione, la palla passa ora al consiglio comunale, che nell’assise prevista per la fine del mese dovrebbe dare il proprio via libera definitivo.

Contestualmente è stata approvata la pratica sull’aumento del capitale sociale di Amaie energia: una pratica, ha spiegato il sindaco Alessandro Mager, resa necessaria da una carenza di liquidità legata agli investimenti dell’ultimo periodo (primo tra tutti il rifacimento del Mercato dei fiori).

La questione era già stata inserita nella pratica di bilancio approvata a settembre, in cui veniva indicata la somma di 250 mila euro da destinare alla partecipata. Il voto di oggi ha ratificato in commissione la questione che passerà poi al vaglio del consiglio comunale,