Sanremo accende i motori dell’autunno con il Rallye: parte la stagione degli eventi di fine anno

L’accensione dei semafori del Rallye di Sanremo segnerà non solo l’avvio della competizione motoristica più attesa dell’anno, ma anche l’inizio ufficiale delle manifestazioni autunnali della città. Un vero e proprio spartiacque per il turismo locale, che si lascia alle spalle l’estate — o quasi, viste le temperature ancora miti — e si prepara ad accogliere la stagione invernale e natalizia.

Dopo un settembre vivace, animato da eventi come il Padel Tour e la rassegna Soleà, passando per le celebrazioni di San Romolo, Sanremo entra ora in una fase cruciale del suo calendario turistico. Con la chiusura della stagione balneare, la Riviera dei Fiori affronta infatti quello che da sempre è il periodo più delicato per i flussi di visitatori: l’autunno. Un periodo che, tuttavia, nel 2024 aveva regalato numeri sorprendenti. Nel solo mese di novembre, la città aveva registrato un incremento del 70% delle presenze rispetto all’anno precedente, un risultato che aveva stupito operatori e amministrazione. Riuscire a replicare quei livelli sarà certamente una sfida, ma l’obiettivo è chiaro: confermare, o quantomeno avvicinarsi, a quei dati positivi.

E sarà proprio il Rallye di Sanremo a dare simbolicamente il via a questa nuova stagione di eventi, con un calendario che intreccia sport, cultura e musica, capace di attrarre un pubblico variegato. A seguire, tra fine ottobre e novembre, la città si animerà con appuntamenti di primo piano:

- Premio Tenco 2025 (22-25 ottobre), rassegna della canzone d’autore;

- Urban Downhill Sanremo (24-26 ottobre), spettacolare gara in discesa nel cuore urbano;

- Campionato Mondiale L30 (24-26 ottobre), dedicato alla vela;

- Trophée Grimaldi (30 ottobre-2 novembre), altra competizione sportiva di mare;

- Festival Chitarristico Internazionale Città di Sanremo (10-16 novembre);

- HB Run Riviera dei Fiori (16 novembre), corsa podistica lungo il litorale;

- Campionato Europeo Misto Pro e Dilettantistico di Pugilato (21-23 novembre);

- 2° Festival Internazionale di Scacchi Città di Sanremo (28-30 novembre).

Un programma ricco e variegato che punta a tenere viva la città anche fuori stagione, offrendo eventi capaci di attrarre non solo i residenti ma anche turisti e appassionati da tutta Italia e dall’estero. Tutto questo in attesa dell’8 dicembre, data tradizionale dell’accensione dell’albero di Natale — anche se lo scorso anno la cerimonia si è tenuta il 7 — che segnerà l’ingresso nel periodo delle festività. Da quel momento, Sanremo si vestirà di luci, mercatini e appuntamenti speciali che accompagneranno cittadini e visitatori verso la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno.

Con i motori del Rallye pronti a rombare e un calendario denso di eventi, Sanremo dimostra ancora una volta di saper coniugare tradizione, turismo e spettacolo, mantenendo viva la sua vocazione di città delle grandi occasioni — non solo in primavera, ma anche quando l’estate è ormai alle spalle.