Cronaca | 15 ottobre 2025, 16:21

Una fiaccolata in memoria di Lara Lorenzini, Vallecrosia ricorda Lalla

Iniziativa organizzata dalla madrina della sedicenne scomparsa in seguito all'incidente stradale verificatosi domenica scorsa a Isolabona

Una fiaccolata in memoria di Lara Lorenzini, la 16enne morta a causa delle ferite riportate in seguito all’incidente stradale verificatosi domenica sera sulla strada provinciale a Isolabona, verrà proposta il 19 ottobre alle 18 a Vallecrosia. L'appuntamento sarà dalla chiesa di Maria Ausiliatrice, vicino all'oratorio Don Bosco, luogo che Lara frequentava abitualmente con i suoi amici.

L'iniziativa è nata da un'idea della madrina della giovane studentessa del Montale, Maria Cristina Mazzulla, per riunire tutti gli amici di Lalla e coloro che le volevano bene con l'obiettivo di ricordarla insieme e condividere l'immenso dolore causato dalla sua improvvisa morte.

Il corteo dalla parrocchia di Maria Ausiliatrice proseguirà in via don Bosco e sulla Romana fino alla casa in cui viveva Lalla, in via Romana traversa 1. Per l’occasione la signora Mazzulla ha acquistato duecento candele.

 

Elisa Colli

