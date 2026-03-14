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Cronaca | 14 marzo 2026, 15:54

Auto esce di strada a Sanremo, trancia tubo del gas e finisce in una fascia: conducente illeso, intervento dei soccorsi

Incidente nel primo pomeriggio in strada San Pietro sopra il canile Enpa: sul posto Vigili del Fuoco, Italgas e Polizia Municipale

Esce dalla carreggiata mentre percorre strada San Pietro e finisce nella fascia sottostante ma, per fortuna, rimane praticamente illeso. E’ accaduto nel primo pomeriggio a Sanremo.

Un uomo, al volante della sua auto, ne ha perso il controllo poco sopra il canile Enpa, probabilmente a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia. L’auto ha divelto un tubo del gas a bordo strada ed è finita nella fascia sottostante, terminando la sua corsa a ridosso di una abitazione.

Il conducente ha immediatamente dato l’allarme, uscendo senza ferite dall’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i tecnici dell’Italgas oltre alla Polizia Municipale.

Non sono rimasti coinvolti altri mezzi mentre il lavoro per ripristinare la fornitura del gas è ancora in corso.

Carlo Alessi

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