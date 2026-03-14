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Cronaca | 14 marzo 2026, 14:48

Maltempo a Sanremo: si piega un palo della luce e viene chiusa via Duca d’Aosta, strada di collegamento con Poggio (Foto)

Intervento nel primo pomeriggio di operai e Polizia Municipale per mettere in sicurezza l’area dopo il cedimento causato dal maltempo

Maltempo a Sanremo: si piega un palo della luce e viene chiusa via Duca d’Aosta, strada di collegamento con Poggio (Foto)

Il maltempo provoca la parziale caduta di un palo della luce che costringe la chiusura momentanea di via Duca d’Aosta, la strada di collegamento tra la via Aurelia e la frazione di Poggio a Sanremo, tra l’altro riaperta ieri.

Sul posto, nel primo pomeriggio di oggi, sono prontamente intervenuti gli operai che hanno messo in sicurezza l’area, evitando che il palo potesse cadere sulla carreggiata. Contestualmente gli agenti della Polizia Municipale hanno chiuso via Duca d’Aosta sull’Aurelia, obbligando i mezzi a proseguire.

Ora la situazione è tornata alla normalità, anche se il maltempo continua a colpire la nostra provincia.

Carlo Alessi

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