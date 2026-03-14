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Cronaca | 14 marzo 2026, 15:00

Cadavere sui binari a Ventimiglia, ripresa la circolazione ferroviaria

Alla conclusione dei rilievi

Foto d'archivio

Foto d'archivio

E' ripresa la circolazione ferroviaria da Ventimiglia verso la Francia e viceversa, sospesa questa mattina a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari ai Balzi Rossi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica Alfa 3, un'ambulanza della Croce Verde Intemelia e la polizia ferroviaria per capire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare la vittima.

Alla conclusione dei necessari rilievi e accertamenti e in seguito al recupero del corpo, che sembrerebbe essere un uomo, la circolazione ferroviaria ha ripreso normalmente dopo le 13.

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Elisa Colli

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