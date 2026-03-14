Cadavere sui binari a Ventimiglia, ripresa la circolazione ferroviaria

E' ripresa la circolazione ferroviaria da Ventimiglia verso la Francia e viceversa, sospesa questa mattina a causa del ritrovamento di un cadavere sui binari ai Balzi Rossi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'automedica Alfa 3, un'ambulanza della Croce Verde Intemelia e la polizia ferroviaria per capire l'esatta dinamica dell'accaduto e identificare la vittima.

Alla conclusione dei necessari rilievi e accertamenti e in seguito al recupero del corpo, che sembrerebbe essere un uomo, la circolazione ferroviaria ha ripreso normalmente dopo le 13.