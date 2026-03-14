Intervento oltreconfine, cane investito in Francia salvato da Ambulanze Veterinarie Odv

Cane investito in Francia salvato da Ambulanze Veterinarie Odv. La squadra di soccorritori è, infatti, stata chiamata dalle autorità francesi per soccorrere un animale a quattro zampe rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un veicolo.
Il tempestivo intervento dei soccorritori ha consentito di salvargli la vita. "La richiesta di aiuto è arrivata direttamente dalle forze dell’ordine francesi, che nella zona non dispongono di un servizio specializzato di ambulanza veterinaria in grado di intervenire rapidamente nelle emergenze che coinvolgono gli animali" - dicono Ambulanze Veterinarie Odv - "Ricevuta la segnalazione, la squadra di soccorritori dell’associazione è intervenuta con tempestività sul posto, dove ha trovato l’animale in condizioni critiche. I volontari hanno provveduto a stabilizzare il cane sul luogo dell’incidente, prestando le prime cure di emergenza, per poi immobilizzarlo e posizionarlo sulla barella veterinaria. L’animale è stato trasportato d’urgenza presso una clinica veterinaria, dove ha potuto ricevere le cure necessarie".
"L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di un servizio di soccorso veterinario organizzato e operativo sul territorio" - mette in evidenza Ambulanze Veterinarie - "Un servizio che, proprio per la sua rapidità ed efficienza, viene talvolta richiesto anche oltre confine. Un intervento che mette in luce il valore di una realtà unica sul territorio, capace di operare con professionalità e tempestività per garantire soccorso immediato agli animali in difficoltà, anche oltre i confini nazionali".