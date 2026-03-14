Intervento oltreconfine, cane investito in Francia salvato da Ambulanze Veterinarie Odv

Il tempestivo intervento dei soccorritori ha consentito di salvargli la vita. "La richiesta di aiuto è arrivata direttamente dalle forze dell’ordine francesi, che nella zona non dispongono di un servizio specializzato di ambulanza veterinaria in grado di intervenire rapidamente nelle emergenze che coinvolgono gli animali" - dicono Ambulanze Veterinarie Odv - "Ricevuta la segnalazione, la squadra di soccorritori dell’associazione è intervenuta con tempestività sul posto, dove ha trovato l’animale in condizioni critiche. I volontari hanno provveduto a stabilizzare il cane sul luogo dell’incidente, prestando le prime cure di emergenza, per poi immobilizzarlo e posizionarlo sulla barella veterinaria. L’animale è stato trasportato d’urgenza presso una clinica veterinaria, dove ha potuto ricevere le cure necessarie".