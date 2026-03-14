Ventimiglia, il maltempo innalza il livello del Roia: allontanati i migranti accampati nel fiume (Foto)

Il maltempo innalza il livello del Roia e così vengono allontanati i migranti accampati sotto al ponte Doria e nel letto del fiume, all'altezza di via Tenda. E' successo oggi pomeriggio a Ventimiglia.

I vigili del fuoco assieme alla polizia locale sono, infatti, intervenuti per sgomberare le aree occupate da tende e giacigli di fortuna per evitare che con l'innalzamento dell'acqua le diverse persone accampate abusivamente potessero rimanere intrappolate o, peggio ancora, affogare.

Proprio per prevenire possibili tragedie si è svolta una ricognizione nelle aree solitamente più frequentate dai migranti.