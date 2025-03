Sanremo: all'opera Don Orione oltre 240 iscritti al convegno su ‘Demenza: la sfida per gli operatori sanitari del futuro’ (Foto e Video)

Grande successo di partecipazione per il convegno ‘Demenza: la sfida per gli operatori sanitari del futuro’, organizzato dal Piccolo Cottolengo Opera Don Orione, con la presenza di professionisti, esperti, rappresentanti politici e cittadini, in una giornata ricca di contenuti innovativi. Tra gli altri hanno presenziato anche: il Senatore Gianni Berrino, gli Assessori regionali Marco Scajola e Luca Lombardi, i Consiglieri regionali Chiara Cerri, Veronica Russo e Walter Sorriento e il vice Sindaco di Sanremo, Fulvio Fellegara.

La mattinata ha visto gli interventi di numerosi esperti, che hanno approfondito gli aspetti clinici, etici e sociali della demenza, evidenziando l'importanza di un approccio integrato alla cura. È seguito un vivace dibattito sui temi cruciali per il futuro delle cure delle persone affette da demenza.

Nel pomeriggio verrà inaugurata la mostra fotografica e video ‘L'arte di prendersi cura’, che documenta il percorso terapeutico innovativo basato sull’uso dell’arte come strumento di stimolazione cognitiva e inclusione sociale. La mostra, frutto di questo progetto, ha messo in luce come la creatività possa migliorare la qualità della vita delle persone con demenza, valorizzando il potere dell'arte come strumento di cura e benessere. Durante l’evento, è stato organizzato un Open Day con visita al reparto Alzheimer, la struttura, con spazi funzionali e confortevoli, è stata pensata per favorire l’adattamento e la serenità degli ospiti.

È stato inoltre illustrato l’uso di terapie non farmacologiche innovative, come il Giardino Alzheimer, la poltrona vibroacustica e la Stanza del Treno per la terapia del viaggio, finalizzate per gestione dei disturbi complessi e favorire il benessere psicofisico degli ospiti.

Don Fulvio Ferrari, Direttore dell'Opera Don Orione, ha aperto l'evento con parole di profonda gratitudine verso tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al team multidisciplinare dell’Opera Don Orione, che ha lavorato con grande passione nella realizzazione di questo progetto terapeutico, in particolare all’arteterapeuta Edy Santamaria e al fotografo Giuliano Tinelli, che hanno offerto il loro prezioso contributo gratuitamente. Un sentito ringraziamento è stato indirizzato ai benefattori, la cui generosa collaborazione ha contribuito in parte alla realizzazione di questo evento.

I ringraziamenti si sono estesi a Katia e Raffaella Alberti per aver portato i colori e i profumi dei fiori di Sanremo, all’Istituto Italiano Decorazione Floreale Amatoriper le splendide composizioni floreali, al coro Syncordia per gli intermezzi musicali che hanno arricchito la giornata, e a tutte le autorità civili e militari presenti, nonché alla cittadinanza per la partecipazione.