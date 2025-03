Sanremo: convegno sulla Demenza al Don Orione, inaugurata anche la mostra ‘L'arte di prendersi cura’ (Foto e Video)

E' stata inaugurata, nella giornata in cui è in corso il convegno su ‘Demenza: la sfida per gli operatori sanitari del futuro’, organizzato dal Piccolo Cottolengo Opera Don Orione, la mostra fotografica e video ‘L'arte di prendersi cura’.

La mostra documenta il percorso terapeutico innovativo basato sull’uso dell’arte come strumento di stimolazione cognitiva e inclusione sociale. La mostra, frutto di questo progetto, ha messo in luce come la creatività possa migliorare la qualità della vita delle persone con demenza, valorizzando il potere dell'arte come strumento di cura e benessere.