Swiffy presenta a Casa Saremo la prima playlist di musica per il benessere dei cani

L’azienda coreana Swiffy, specializzata in alimenti premium per cani, presenta in occasione del Festival della Canzone Italiana Sanremo 2026, a Casa Sanremo, una playlist di musica rilassante dedicata al mondo dei cani condivisa con l’Associazione Il Collare d’Oro.

Più di una semplice playlist, “Bau Zen” rappresenta un’estensione della filosofia di Swiffy: prendersi cura dei propri animali domestici significa nutrire non solo la loro salute fisica, ma anche il loro equilibrio emotivo.

Musica e Benessere Emotivo per gli Animali Domestici

La musica rilassante per cani è stata oggetto di ricerche scientifiche che ne evidenziano i potenziali benefici. Gli studi suggeriscono che determinate caratteristiche sonore possano aiutare a ridurre i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress), supportare la regolazione dei ritmi cardiaco e respiratorio, e favorire stati comportamentali più calmi.

Frequenze basse, ritmi lenti e suoni naturali — come le onde dell’oceano o una leggera pioggia — possono aiutare i cani a gestire situazioni stressanti, tra cui l’ansia da separazione, rumori improvvisi o viaggi. Diverse pubblicazioni, tra cui studi presenti nel Journal of Veterinary Behavior indicano che un’esposizione costante a musica calmante può favorire un migliore equilibrio emotivo e comportamentale.

Con la playlist “Bau Zen”, Swiffy porta questa consapevolezza scientifica nella vita quotidiana, offrendo uno strumento semplice ma significativo per il benessere emotivo.

Dalla Nutrizione alla Connessione

Fondato nel 2020, Swiffy è nato in Corea del Sud come brand premium di lifestyle per animali domestici, ridefinendo l’esperienza del pet food oltre il tradizionale croccante secco. L’azienda ha introdotto terrine umide pronte al consumo e pasti freschi bilanciati, realizzati con ingredienti naturali di alta qualità, ponendo l’accento su freschezza, gusto e integrità nutrizionale.

Swiffy crede che la felicità nasca dalla connessione tra umani e animali domestici.

Preparare e servire un pasto è un modo per condividere amore con i nostri amici a quattro zampe, un momento silenzioso ma potente di comprensione reciproca che rafforza il legame tra umano e cane. Ogni progetto nasce dal desiderio di valorizzare quei momenti quotidiani fatti di sguardi condivisi, presenza e cure reciproche.

“Il vero benessere è un equilibrio tra nutrizione, ambiente e serenità mentale», dichiara Aaron Kim, CEO di Swiffy. “Come curiamo con attenzione ogni pasto per nutrire la vitalità fisica dei nostri animali, la playlist Bau Zen porta la nostra filosofia nel mondo delle emozioni”

Ecco la playlist proposta:

• Weightless – Marconi Union

• Canine Lullabies – Through a Dog's Ear

• Clair de Lune – Claude Debussy

• Nocturne Op. 9 No. 2 – Frédéric Chopin

• Music for Dogs – RelaxMyDog

L’Associazione Il Collare d’Oro è una realtà italiana che si occupa della formazione di cani d’assistenza e della realizzazione di interventi assistiti con gli animali, accompagnando persone e famiglie in percorsi di autonomia, inclusione e supporto. Con circa 40 cani presenti sul territorio nazionale, promuove iniziative di sensibilizzazione sul benessere del cane, organizza momenti formativi e tutela i diritti dei cani d’assistenza e delle persone che ne beneficiano.

"La musica può rappresentare un piccolo ma significativo strumento di supporto al benessere del cane – afferma Gianfranco Cancelli, fondatore dell’associazione Il Collare d’Oro, “Nel nostro lavoro con i cani d’assistenza osserviamo quanto l’equilibrio emotivo sia centrale per la loro salute e per la qualità della relazione con le persone. Questa playlist non è un prodotto, ma una proposta culturale: un invito a prendersi cura anche della dimensione emotiva del cane, con attenzione e consapevolezza."