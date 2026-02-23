Arma di Taggia, Scout in festa con il Thinking Day 2026 che celebra l’amicizia

Piazza Chierotti si è trasformata ieri in un vero e proprio campo scout a cielo aperto per celebrare il World Thinking Day 2026, la Giornata del Pensiero che quest’anno festeggia il suo centenario.

A organizzare l’evento è stato il gruppo Tabya 100, che ha scelto di dedicare l’intera giornata al valore universale dell’amicizia, filo conduttore dell’edizione di quest’anno.

La festa è iniziata con un solenne alzabandiera ai piedi di una grande tenda montata sulla sabbia, simbolo dello spirito scout e del legame con la natura. Subito dopo, spazio ai “giochi sull’amicizia”, una serie di attività e prove di fiducia pensate per unire, divertire e ricordare come il gioco sia uno strumento potente per creare legami autentici.

Momento centrale della giornata è stata la Santa Messa celebrata da Don Filippo, parroco di Taggia, che durante l’omelia ha richiamato l’importanza del sostegno reciproco e della fratellanza, valori condivisi tra scoutismo e comunità locale. Le sue parole hanno attirato l’attenzione anche dei numerosi passanti presenti in piazza.

Grande partecipazione anche per il tradizionale gesto di solidarietà legato alla “Penny Collection”, iniziativa che da cento anni vede gli scout di tutto il mondo donare un simbolico penny per sostenere progetti nei Paesi più poveri. Anche il Tabya 100 ha aderito con entusiasmo, ricordando come la somma di piccoli gesti possa generare un impatto significativo.

La giornata si è conclusa con il suggestivo cerchio di chiusura, una catena umana che ha abbracciato idealmente tutta la piazza. Con l’ammainabandiera finale, i vessilli sono stati ripiegati nel silenzio del tramonto, lasciando nei ragazzi e nella città la consapevolezza di aver vissuto un momento di amicizia senza confini.