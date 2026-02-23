La Polizia di Stato presenta a Casa Sanremo la campagna “InsospettABILI”

In occasione della 76ª edizione del Festival di Sanremo, domani 24 febbraio alle 10:30 la Polizia di Stato inaugurerà a Casa Sanremo Underground la nuova campagna nazionale di prevenzione contro truffe e frodi informatiche: “InsospettABILI: sviluppiamo abilità contro le frodi online”.

Il progetto, ideato dalla Polizia Postale in collaborazione con Giffoni Film Festival e Generazioni Connesse, è realizzato con il contributo della Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria e di Fondo Sviluppo. L’obiettivo è chiaro: educare cittadini di ogni età a riconoscere i rischi del web, promuovendo una maggiore consapevolezza digitale attraverso strumenti moderni, coinvolgenti e accessibili.

Al centro dell’iniziativa c’è un percorso interattivo fruibile tramite QR code dinamico e una web‑app dedicata, installata su totem multimediali presenti negli spazi di Casa Sanremo. Attraverso quiz, mini‑giochi e attività immersive, i visitatori potranno scoprire in modo semplice e immediato le tecniche più comuni utilizzate dai truffatori online.

Il percorso mostrerà anche quanto facilmente le informazioni condivise sui social o durante la navigazione possano essere raccolte e utilizzate per costruire profili digitali dettagliati, spesso impiegati per mettere a segno frodi informatiche.

La campagna “InsospettABILI” sarà attiva a Casa Sanremo Underground dal 24 al 28 febbraio, dalle 10:00 alle 18:00, con l’obiettivo di coinvolgere il grande pubblico del Festival e offrire consigli pratici per navigare in sicurezza.

Un’iniziativa che unisce tecnologia, prevenzione e divulgazione, portando al Festival un messaggio fondamentale: la sicurezza digitale è una competenza che si costruisce, passo dopo passo, con consapevolezza e informazione.