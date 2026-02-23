Pythica, l’arte che include: al via la prima competizione artistica aperta a tutti [Foto]

Nasce Pythica, la prima competizione artistica inclusiva dedicata a persone con e senza disabilità. Il progetto è stato presentato ufficialmente nella Lounge Mango di Casa Sanremo, nella prestigiosa cornice del Palafiori, promossa tra tutti dal Mei (Meeting degli Indipendenti). A moderare gli interventi il patron del MEI Giordano Sangiorgi confermando l'iniziativa culturale tra le più innovative e significative a livello nazionale sul tema dell’inclusione attraverso l’arte.

Ispirata ai Giochi Pitici dell’antica Grecia, Pythica celebra l’arte come linguaggio universale di armonia e unione, trasformando la creatività in uno strumento concreto di crescita, visibilità e inclusione professionale nel mondo dello spettacolo.

Il progetto è promosso da L’Arte nel Cuore e gode del patrocinio del Ministro per le Disabilità. Proprio Alessandra Locatelli, che ha creduto fin dall’inizio nell’iniziativa, è intervenuta dichiarando:

"Ho creduto in Pythica per la sua finalità di voler vedere le potenzialità. Abbiamo bisogno di investire sui talenti e non di vedere solo i limiti delle persone. Bisogna dare opportunità. Grazie per credere nel valore di ogni persona".

La competizione è rivolta a cantanti, ballerini, attori e musicisti dai 15 anni in su, singoli o in gruppo, con la possibilità che fino a un terzo dei componenti sia composto da persone senza disabilità. Accanto alla competizione ufficiale è prevista anche la sezione non competitiva Special Pythika, pensata per chi desidera esibirsi senza partecipare alla gara, ma con la stessa energia, lo stesso pubblico e la medesima visibilità.

L'assessore alle Politiche Sociali di Sanremo Fulvio Fellegara: "Anche noi proviamo a mettere in vetrina il talento e l'arte tra le persone disabili a Sanremo".

Le iscrizioni sono aperte fino a dicembre. Le selezioni regionali online si svolgeranno tra gennaio e febbraio e saranno valutate da una giuria tecnica di esperti. I semifinalisti e finalisti si esibiranno dal vivo sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, davanti a una platea e a una giuria prestigiosa composta da Giampaolo Letta, Neri Marcorè, Giorgio Marchesi, Enzo Campagnoli, Maurizio Fabrizio e dall’Ambasciatore giovani per l’uguaglianza Samuele Carrino.

La finale nazionale assegnerà la corona d’alloro, simbolo di eccellenza artistica e inclusione, premiando i vincitori di ogni categoria e il vincitore assoluto.

In Italia sono circa 12mila le persone con disabilità e i fondi messi a disposizione attraverso i bandi dedicati per gli artisti sono molto lontani dal coprire il fabbisogno e dunque l'obiettivo di Pythica è di dare loro pari opportunità e dignità per superare la disabilità. È il primo palco al mondo che mette in luce il talento di artisti con disabilità. Pythika darà l'opportunità di un contratto di lavoro.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale pythika.it.