CAI Sanremo, giovedì 26 febbraio escursione senior nell’entroterra di Ventimiglia

Il calendario senior propone per giovedì 26 febbraio una nuova escursione dedicata alla scoperta dell’entroterra ventimigliese, con un suggestivo anello tra Torri e Collabassa, ideale per chi ama camminare immerso nella natura e nei paesaggi tipici della Val Roya.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso il parcheggio del negozio Catering, situato sulla sponda destra del Roya (come indicato nella locandina).

L’iniziativa è aperta a tutti gli appassionati di trekking e passeggiate all’aria aperta. Per informazioni e per confermare la partecipazione è possibile contattare il referente Luciano al numero 338 6279965.

Un’occasione per trascorrere una mattinata in compagnia, tra natura, movimento e panorami che raccontano l’anima più autentica del territorio.