Eventi | 23 febbraio 2026, 17:03

CAI Sanremo, giovedì 26 febbraio escursione senior nell’entroterra di Ventimiglia

Anello tra Torri e Collabassa: ritrovo alle 9 al parcheggio del “Catering” in sponda destra Roya

Il calendario senior propone per giovedì 26 febbraio una nuova escursione dedicata alla scoperta dell’entroterra ventimigliese, con un suggestivo anello tra Torri e Collabassa, ideale per chi ama camminare immerso nella natura e nei paesaggi tipici della Val Roya.

Il ritrovo è fissato alle ore 9.00 presso il parcheggio del negozio Catering, situato sulla sponda destra del Roya (come indicato nella locandina).

L’iniziativa è aperta a tutti gli appassionati di trekking e passeggiate all’aria aperta. Per informazioni e per confermare la partecipazione è possibile contattare il referente Luciano al numero 338 6279965.

Un’occasione per trascorrere una mattinata in compagnia, tra natura, movimento e panorami che raccontano l’anima più autentica del territorio.

Redazione

