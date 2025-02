Taggia investe sulla sicurezza: un milione di euro per la manutenzione della pista ciclabile lungo il torrente Argentina

La Giunta Comunale di Taggia ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza della pista ciclabile che costeggia la sponda sinistra del torrente Argentina. L'intervento, dal valore complessivo di un milione di euro, è stato ritenuto urgente per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai turisti che ogni giorno frequentano l'area.

La decisione è stata presa nel corso della seduta del 13 febbraio, alla presenza del sindaco Mario Conio , del vicesindaco Espedito Longobardi e degli assessori Laura Cane e Manuel Fichera . Il progetto, elaborato dai tecnici comunali Luca D'Aguì, Stefania Bianchi e Davide Scarmato , prevede un piano dettagliato di interventi per migliorare la viabilità e la sicurezza della pista ciclabile, senza la necessità di varianti urbanistiche o espropri.

Il finanziamento complessivo di un milione di euro è suddiviso tra 892.372,78 euro destinati ai lavori veri e propri , mentre la parte restante sarà utilizzata per coprire spese accessorie, tra cui oneri di sicurezza e IVA. L'Amministrazione comunale ha inoltre evidenziato che, in caso di ottenimento del finanziamento richiesto, sarà necessario reperire una quota di cofinanziamento pari al 10% dell'importo totale .

L'intervento sulla pista ciclabile si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione delle infrastrutture urbane e della mobilità sostenibile, con l'obiettivo di rendere il percorso più sicuro e fruibile per ciclisti e pedoni. Il progetto sarà ora inserito sulla piattaforma informatica regionale per la richiesta di finanziamento, un passaggio necessario per avviare concretamente i lavori.