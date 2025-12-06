Triora approva il Programma triennale degli acquisti: oltre 306 mila euro per cultura, servizi sociali e accoglienza

Il Comune di Triora ha approvato il nuovo Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025-2027, un pacchetto di interventi strategici da 306.666,64 euro volto a sostenere cultura, musei, turismo, servizi sociali e contrasto allo spopolamento. La delibera elenca nel dettaglio le risorse stanziate e i progetti previsti, che saranno finanziati quasi integralmente tramite fondi di bilancio comunale, per un importo di 128.333,32 euro solo nel primo anno.

La stima delle risorse necessarie infatti mostra che tutti i fondi arrivano dagli stanziamenti di bilancio, senza ricorso a mutui, capitali privati o finanziamenti esterni.

I progetti programmati dal Comune riguardano diversi ambiti, ma hanno un comune denominatore: investire sulla valorizzazione del patrimonio culturale e turistico del borgo, sull’accoglienza e sulla qualità della vita dei residenti. Il principale stanziamento è previsto nel 2025, con un impegno di spesa di 178.333,32 euro, cui seguiranno altri 128.333,32 euro nel 2026.

Tra gli interventi individuati spiccano iniziative dedicate alla tutela della cultura immateriale, come il convegno internazionale sulla stregoneria (21.666,66 euro), il potenziamento del museo diffuso e l’avvio di servizi educativi (altri 43.333,32 euro complessivi), il progetto di accompagnamento sociale finanziato per 50.000 euro e il servizio di gestione della foresteria civica per contrastare l’esodo demografico, che riceverà 95.000 euro.

Sono previste anche risorse per la comunicazione e la promozione turistica del borgo, tra cui digitalizzazione e promozione del territorio, con uno stanziamento da 40.000 euro.