Sanremo: operazione di Municipale e Polizia all'ex Parco Hotel, sorpresi sei magrebini che bivaccavano e spacciavano (Foto)

Nuova operazione della Polizia Municipale, e degli agenti del Commissariato di Sanremo all’interno dell’ex Parco Hotel, struttura ricettiva della città dei fiori che è al centro di un progetto di ristrutturazione ad opera di una famiglia di albergatori di Arma di Taggia.

Questa mattina, su segnalazione di alcuni residenti della zona, gli agenti della Municipale guidati dal Comandante Fulvio Asconio e alcuni colleghi del Commissariato, sono intervenuti all’alba sorprendendo sei extracomunitari, tutti tunisini e marocchini tra i 25 e i 45 anni, che avevano occupato alcune aree dell’ex albergo, dove avevano anche installato una centrale dello spaccio. I sei, già noti alle forze dell’ordine per reati legati agli stupefacenti, sono stati fermati e portati in Commissariato per gli accertamenti del caso, in particolare sull’attività di spaccio. All'interno gli agenti hanno trovato, oltre ai magrebini, anche moltissimi rifiuti accumulati nel tempo e diversi mobili distrutti.

Una decina di giorni fa le forze dell'ordine si erano sentiti con la proprietà, anche in funzione di sigillare meglio la struttura, visto che non è la prima volta che qualcuno lo occupa abusivamente per bivaccare. L’ex Parco Hotel, lo ricordiamo, verrà riqualificato e riaprirà a fine 2027 o inizio del 2028. Un'altra struttura che vede, come accaduto per altre, il ritorno all’offerta dell’hotellerie nella città dei fiori dopo le molte chiusure alla fine del secolo scorso.

Il progetto di riqualificazione del Parco Hotel è stato affidato all’Ingegner Mario Conio, redatto insieme allo studio dell’Ing. Canevello ed al Geom. Alfio Gazzano. Il progetto prevede un totale ammodernamento dell’albergo, che è stato acquisito dalla famiglia Bassilana, che ha altre strutture ad Arma di Taggia.

Tra le modifiche sostanziali del progetto che è stato presentato in comune, c’è anche la costruzione di una moderna Spa e di una piscina, il tutto con finiture di prestigio per una struttura che ambisce ovviamente ad ottenere almeno quattro stelle. I lavori dovrebbero partire nel 2025 e sono previsti circa due anni di interventi per un costo di circa tre milioni di euro.