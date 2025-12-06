Santo Stefano al Mare approva il nuovo piano delle opere pubbliche: investimenti per oltre 2,2 milioni di euro

Il Comune di Santo Stefano al Mare ha approvato il nuovo Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028, un documento che mette in campo interventi strategici per la riqualificazione urbana e la sicurezza del territorio, con una previsione complessiva di 2.077.056 euro. Le opere previste partiranno già dal 2026 e saranno finanziate attraverso risorse vincolate, avanzo di amministrazione e fondi comunali.

Il quadro economico definisce uno stanziamento di 1.156.287 euro per il primo anno, 670.769 euro per il secondo e 250.000 euro per il terzo. Le risorse arrivano principalmente da entrate vincolate per legge, da stanziamenti di bilancio e da 272 mila euro derivanti da avanzo di amministrazione; non è previsto il ricorso a mutui, sponsorizzazioni o project financing per il triennio.

La programmazione individua nel dettaglio gli interventi da avviare nel 2026. L’opera più significativa riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico del Rio Torre – Lotto II, con un importo complessivo di 1 milione di euro, di cui oltre 802 mila euro già disponibili nel primo anno. Previsi anche i lavori di ripristino della difesa a mare e dell’approdo nel centro abitato, con un capitolo dedicato da 125 mila euro.

Tra le opere inserite nel piano figurano inoltre la realizzazione del nuovo parcheggio pubblico lungo la via Aurelia (500 mila euro), la riqualificazione delle aree pubbliche e viabilistiche del centro storico della zona A1 (200 mila euro), il rifacimento del tratto di marciapiede sulla via Aurelia (100 mila euro) e l’ampliamento del cimitero comunale – primo lotto, dal valore complessivo di 200 mila euro. A questi interventi si aggiunge la riqualificazione dell’area dell’ex Bar Garden, con uno stanziamento totale di 150 mila euro.

Il documento contiene anche il quadro delle opere incompiute e l’elenco degli immobili disponibili secondo quanto previsto dalla normativa in materia di programmazione triennale. Nessuna delle opere presenti risulta non fruibile o abbandonata, e tutte sono state riclassificate con le relative fonti di finanziamento e stato di avanzamento.

Responsabile del Programma Triennale è l’architetto Mariano Zampino, che firma l’intera progettazione degli interventi. La nuova programmazione definisce così le priorità operative dell’amministrazione per i prossimi anni, concentrando risorse su infrastrutture strategiche, sicurezza idrogeologica e valorizzazione urbana.