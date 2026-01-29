Festival di Sanremo, avanti i lavori in piazza Colombo: montate le torrette del palco (Foto)

Il conto alla rovescia è ormai entrato nella fase decisiva e, come ogni anno, Piazza Colombo è il primo grande termometro dell’avvicinarsi del Festival di Sanremo. A meno di un mese dall’inizio della kermesse canora, i lavori di allestimento stanno procedendo a ritmo sostenuto, trasformando giorno dopo giorno il cuore della città.

In piazza sono già state montate le torrette del palco, elemento distintivo della scenografia che accompagnerà le dirette e gli eventi collaterali del Festival. Accanto, la struttura che affiancherà il palco principale sta prendendo forma progressivamente, con un cantiere in continua evoluzione che testimonia l’accelerazione delle operazioni in vista dell’appuntamento più atteso dell’anno.

La rivoluzione non riguarda solo piazza Colombo, ma anche le vie limitrofe. In via Asquasciati, nelle ultime ore, si registra la presenza di tre o quattro tir della Rai, segnale evidente che la macchina organizzativa del servizio pubblico è già pienamente in movimento. Mezzi tecnici, strutture mobili e attrezzature stanno iniziando a occupare gli spazi strategici, preparando il terreno per le settimane più intense.

Come accade puntualmente ogni inverno, Sanremo entra così nella sua fase di trasformazione. Tra cantieri, montaggi e prime limitazioni alla viabilità, la città si adegua alle esigenze del Festival, consapevole dell’impatto che l’evento ha sul territorio. Piazza Colombo e le strade che la circondano diventano il fulcro di un cambiamento che, nel giro di poche settimane, porterà luci, musica e telecamere a ridisegnare il volto urbano della città dei fiori.