Gli studenti del Colombo ai campionati studenteschi provinciali di corsa campestre

Ottima prestazione degli studenti dell’Istituto ‘Cristoforo Colombo’ appartenenti all’indirizzo del liceo scientifico sportivo, presente nella sede di Arma di Taggia, ai campionati studenteschi provinciali di corsa campestre, che si sono svolti lunedì 26 gennaio presso il Parco Urbano di Imperia Oneglia.
La rappresentativa era composta da 8 alunni: 5 nella categoria allievi e 3 nella categoria allieve.
A sbaragliare la concorrenza sono stati gli alunni TRINCHERI LUDOVICO, della terza liceo scientifico sportivo, che ha vinto la sua gara staccando nettamente tutti gli altri concorrenti.
Nella categoria allieve brillante vittoria dell’alunna DELUCA MANILA, della prima liceo scientifico sportivo, quindi ancora più rilevante la sua prestazione, considerando che ha gareggiato con atlete anche di due anni più grandi.
A completare la splendida giornata da segnalare che l’intera squadra allieve si è classificata al terzo posto, ottenendo così il pass per la fase regionale che si svolgerà a Celle Ligure fra 2 settimane. Naturalmente a questa fase parteciperanno anche i vincitori individuali TRINCHERI e DE LUCA.
Questi i nomi di tutti gli alunni che hanno partecipato alla fase Provinciale:
ORDANO MATTEO, GINATTA AXEL, TRINCHERI LUDOVICO, CAMPISI FEDERICO, OUALABOU NADIR, ORDANO GRETA, FIORONI MELANIA, DE LUCA MANILA.