 / Politica

Politica | 21 gennaio 2026, 08:45

Ventimiglia, studenti del Fermi-Polo-Montale incontrano l'assessore regionale Alessandro Piana (Foto)

Dopo aver visitato il salone internazionale dell’orientamento a Palazzo Ducale a Genova

Ventimiglia, studenti del Fermi-Polo-Montale incontrano l'assessore regionale Alessandro Piana (Foto)

Studenti di quinta superiore dell’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia visitano il salone internazionale dell’orientamento a Palazzo Ducale a Genova e incontrano l'assessore regionale Alessandro Piana.

Una delegazione, accompagnata dal professore Lorenzo Cotelli, è stata, infatti, ricevuta in ufficio del politico per un momento di confronto e dialogo sulle prospettive future.

"Oggi un piacevolissimo saluto e incontro in ufficio con Tommaso, Manuel, Matteo e Federico, ragazzi che hanno partecipato al Salone Internazionale dell’Orientamento al Palazzo Ducale. Studenti dell’Istituto Enrico Fermi di Ventimiglia, accompagnati dall’amico e professore Lorenzo Cortelli" - dice l'assessore regionale Alessandro Piana - "Un bel momento di confronto e dialogo sui loro percorsi e sulle prospettive future. Buon lavoro ragazzi!".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium