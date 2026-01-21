Ventimiglia, studenti del Fermi-Polo-Montale incontrano l'assessore regionale Alessandro Piana (Foto)

Studenti di quinta superiore dell’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia visitano il salone internazionale dell’orientamento a Palazzo Ducale a Genova e incontrano l'assessore regionale Alessandro Piana.

Una delegazione, accompagnata dal professore Lorenzo Cotelli, è stata, infatti, ricevuta in ufficio del politico per un momento di confronto e dialogo sulle prospettive future.

"Oggi un piacevolissimo saluto e incontro in ufficio con Tommaso, Manuel, Matteo e Federico, ragazzi che hanno partecipato al Salone Internazionale dell’Orientamento al Palazzo Ducale. Studenti dell’Istituto Enrico Fermi di Ventimiglia, accompagnati dall’amico e professore Lorenzo Cortelli" - dice l'assessore regionale Alessandro Piana - "Un bel momento di confronto e dialogo sui loro percorsi e sulle prospettive future. Buon lavoro ragazzi!".