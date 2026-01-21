Strada degli Olandesi, SìAmo Camporosso: "Cunette laterali invase da vegetazione, terra e pietrame" (Foto)

"Le cunette laterali sono completamente invase da vegetazione, terra e pietrame ormai da tempo e una condizione sotto gli occhi di tutti che, in caso di piogge intense, può provocare l’invasione della carreggiata con fango e detriti, mettendo seriamente a rischio ciclisti, motociclisti e automobilisti" - dice il gruppo consiliare SìAmo Camporosso che torna a denunciare una situazione di incuria e mancata manutenzione lungo Strada degli Olandesi, nel tratto compreso dal semaforo di corso della Repubblica fino a circa 100 metri oltre il civico n. 140.

"Parliamo di un tratto di strada che rientra nell’appalto della nettezza urbana: questo rende ancora più grave l’assenza di interventi, perché non servono nuove risorse né affidamenti straordinari ma semplicemente la volontà politica di controllare il territorio comunale" - sottolinea la minoranza - "Ancora una volta questa Amministrazione interviene solo dopo le segnalazioni dell’opposizione e non con una programmazione seria di manutenzione ordinaria. La sicurezza stradale non può essere affrontata solo quando diventa emergenza o dopo che qualcuno si fa male".





Il gruppo consiliare SìAmo Camporosso chiede "un intervento immediato e continuerà a vigilare affinché la tutela dell’incolumità pubblica venga prima di annunci e comunicati autocelebrativi. La prevenzione non fa notizia ma salva vite e su questo non possono esserci ritardi né scuse".