Strada degli Olandesi, SìAmo Camporosso: "Per noi conta il risultato, non la polemica"

"Prendiamo atto della replica del sindaco Davide Gibelli ma riteniamo necessario ristabilire alcuni punti fondamentali, nell’interesse esclusivo della sicurezza dei cittadini e della corretta informazione. Le nostre segnalazioni sulla Strada degli Olandesi non nascono da polemiche politiche, bensì da sopralluoghi diretti e da una constatazione oggettiva: cunette ostruite da terra, pietrisco e vegetazione, con un rischio concreto in caso di piogge intense, come purtroppo già accaduto in passato su altre arterie del territorio comunale" - dice il gruppo consiliare SìAmo Camporosso replicando alle dichiarazioni del sindaco di Camporosso Davide Gibelli.
"Ricordare che la strada è di competenza della Provincia di Imperia non può diventare un alibi politico. Se, come afferma il Sindaco, il Comune interviene 'da anni' per garantire decoro e sicurezza, allora è evidente che il Comune riconosce di fatto la necessità di vigilare e intervenire su quel tratto, soprattutto quando sono in gioco l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione" - afferma la minoranza - "Prendiamo, inoltre, atto che un nuovo intervento di pulizia è stato programmato. Se ciò rientra nella cosiddetta 'manutenzione ordinaria e programmata', allora le nostre segnalazioni hanno avuto quantomeno il merito di portare l’attenzione pubblica su una criticità reale, sotto gli occhi di tutti i cittadini che quotidianamente percorrono quella strada".
"Respingeremo sempre il tentativo di spostare il confronto dal piano amministrativo a quello personale. Il ruolo di un consigliere comunale di minoranza non è sostituirsi ai volontari o agli operai ma esercitare una funzione di controllo, vigilanza e segnalazione, prevista dalla legge e nell’interesse della collettività" - afferma il gruppo consiliare SìAmo Camporosso - "SìAmo Camporosso continuerà a svolgere il proprio ruolo con serietà, senza timore di sollevare problemi scomodi, perché la sicurezza stradale, il decoro urbano e la prevenzione dei rischi non sono propaganda, ma doveri amministrativi. Se l’Amministrazione interviene, come oggi dichiara, ben venga: per noi conta il risultato, non la polemica".