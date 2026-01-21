Strada degli Olandesi, SìAmo Camporosso: "Per noi conta il risultato, non la polemica"

"Ricordare che la strada è di competenza della Provincia di Imperia non può diventare un alibi politico. Se, come afferma il Sindaco, il Comune interviene 'da anni' per garantire decoro e sicurezza, allora è evidente che il Comune riconosce di fatto la necessità di vigilare e intervenire su quel tratto, soprattutto quando sono in gioco l’incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione" - afferma la minoranza - "Prendiamo, inoltre, atto che un nuovo intervento di pulizia è stato programmato. Se ciò rientra nella cosiddetta 'manutenzione ordinaria e programmata', allora le nostre segnalazioni hanno avuto quantomeno il merito di portare l’attenzione pubblica su una criticità reale, sotto gli occhi di tutti i cittadini che quotidianamente percorrono quella strada".