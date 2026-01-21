Strada degli Olandesi a Camporosso, Gibelli: "Effettuati diversi interventi di manutenzione" (Foto)

"Spiace dover intervenire ancora una volta su segnalazioni della minoranza che risultano non aderenti alla realtà dei fatti e che, di fatto, finiscono per sminuire l’enorme lavoro svolto con costanza su quel tratto di strada, sia dai volontari civici, impegnati ogni anno con grande dedizione, sia dall’Amministrazione comunale, a dimostrazione di una manutenzione costante e programmata. È doveroso precisare, innanzitutto, che la strada in questione è di proprietà della Provincia di Imperia e che, pertanto, la sua cura e gestione rientrerebbero nelle competenze dell’ente provinciale. Tuttavia, il Comune, riconoscendo il valore strategico e l’importanza di quel collegamento, provvede da numerosi anni a intervenire direttamente per garantirne il decoro e la sicurezza" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli replicando alle dichiarazioni rilasciate dal gruppo consiliare SìAmo Camporosso.

"Nel corso del 2025 sono stati effettuati diversi interventi di manutenzione, l’ultimo dei quali risale al 15 dicembre scorso. È, inoltre, noto che la presenza numerosa di cinghiali nella zona provoca con estrema frequenza la discesa di fogliame, terra e pietrame lungo i margini della carreggiata: è questa la causa principale di quello che viene impropriamente definito 'degrado'" - sottolinea il primo cittadino - "Si precisa, infine, che un ulteriore intervento di pulizia è già stato programmata per il prossimo venerdì con la ditta incaricata del servizio di igiene urbana. È, quindi, evidente che l’Amministrazione non interviene a seguito delle segnalazioni della minoranza ma nell’ambito di una gestione ordinaria e attenta del territorio comunale".