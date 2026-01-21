Ventimiglia, Rifondazione Comunista: "La presenza di Vannacci al convegno neofascista è un oltraggio alla nostra provincia"

"La presenza di Roberto Vannacci al convegno neofascista europeo presso il teatro cittadino di Ventimiglia è un ennesimo volgare oltraggio alla Provincia di Imperia, medaglia d’oro per la Resistenza".

Lo dichiara in una nota il Partito della Rifondazione Comunista – Federazione Provinciale di Imperia.

Il Presidio organizzato dalle molte realtà antifasciste vede con assoluta ovvietà la adesione e partecipazione del Partito della Rifondazione Comunista a tale iniziativa che si terrà a partire dalla 17.30 di domani giovedì 22 gennaio presso il mercato coperto della città", continua la nota.

Ora più che mai non bastano parole di circostanza politically correct, ma è necessaria una presa di coscienza che deve esprimersi con la presenza materiale in Piazza di corpi e menti antifasciste, e non solo in chiave di opposizione ad un governo di destra insopportabile e pericoloso, ma anche di rifiuto radicale di un cancro della storia", conclude il Partito della Rifondazione Comunista - Federazione Provinciale di Imperia.