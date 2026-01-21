Ventimiglia: anche il Movimento 5 Stelle aderisce al presidio antifascista di domani pomeriggio

Anche il Movimento 5 Stelle della provincia di Imperia ha annunciato la propria adesione al presidio antifascista che si terrà domani alle 17.30, nei pressi del Mercato cittadino di Ventimiglia, raccogliendo l’invito delle associazioni antifasciste del territorio. L’iniziativa nasce in risposta al raduno di organizzazioni di estrema destra italiane e francesi, previsto nello stesso giorno presso il Teatro comunale di Ventimiglia, considerato dal M5S un segnale allarmante e in aperto contrasto con i principi di libertà e uguaglianza sanciti dalla Costituzione italiana, fondata sull’antifascismo.

Particolare preoccupazione viene espressa per la partecipazione annunciata del vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, figura più volte al centro delle polemiche per posizioni giudicate intolleranti, antiabortiste e discriminatorie, ritenute incompatibili con i diritti e le libertà garantiti dall’ordinamento democratico. "Per queste ragioni – afferma il Movimento – riteniamo necessario manifestare in modo compatto, per ribadire con forza che visioni liberticide, portatrici di discriminazione, odio e violenza, non possono e non devono trovare spazio nella nostra società".

La presa di posizione è firmata da Lorenzo Trucco, coordinatore del Movimento 5 Stelle per la provincia di Imperia.