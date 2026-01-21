 / Politica

Politica | 21 gennaio 2026, 15:00

La CGIL Imperia scende in piazza: adesione al presidio antifascista di Ventimiglia per ribadire la difesa dei diritti, della democrazia e dei valori costituzionali

Il sindacato sarà presente domani davanti al mercato coperto: «Il pericolo di nuove discriminazioni è reale. L’antifascismo è un impegno attuale per contrastare idee sessiste, razziste e oppressive»

Tiziano Tomatis

La CGIL della provincia di Imperia aderisce al presidio Antifascista in programma domani a partire dalle  17.30 di fronte al  mercato coperto, lato Banca a Ventimiglia.

 “La CGIL ritiene necessaria la propria presenza al presidio di domani - spiega il Segretario Gen. CGIL Imperia Tiziano Tomatis -, perchè il pericolo di nuove forme di discriminazione e oppressione è più vivo che mai: ed è per questo che  l'antifascismo non è soltanto una dimensione storica, ma anche  un valore di un impegno continuo e duraturo per la difesa della democrazia e dei diritti civili per un presente, e un futuro, che non devono somigliare al passato più oscuro della nostra storia.

Il presidio di domani ha l’intenzione di portare i valori dell’antifascismo  per contrastare chi ha intenzione di infondere idee sessiste, razziste e discriminanti".

