La CGIL Imperia scende in piazza: adesione al presidio antifascista di Ventimiglia per ribadire la difesa dei diritti, della democrazia e dei valori costituzionali

La CGIL della provincia di Imperia aderisce al presidio Antifascista in programma domani a partire dalle 17.30 di fronte al mercato coperto, lato Banca a Ventimiglia.

“La CGIL ritiene necessaria la propria presenza al presidio di domani - spiega il Segretario Gen. CGIL Imperia Tiziano Tomatis -, perchè il pericolo di nuove forme di discriminazione e oppressione è più vivo che mai: ed è per questo che l'antifascismo non è soltanto una dimensione storica, ma anche un valore di un impegno continuo e duraturo per la difesa della democrazia e dei diritti civili per un presente, e un futuro, che non devono somigliare al passato più oscuro della nostra storia.

Il presidio di domani ha l’intenzione di portare i valori dell’antifascismo per contrastare chi ha intenzione di infondere idee sessiste, razziste e discriminanti".