Ventimiglia, Avs Imperia aderisce al presidio antifascista contro il raduno dell’estrema destra e Vannacci

Alleanza Verdi e Sinistra della provincia di Imperia annuncia la propria adesione al presidio antifascista in programma a Ventimiglia giovedì alle 17.30, nei pressi del Mercato cittadino, raccogliendo l’appello delle associazioni antifasciste del territorio.

L’iniziativa nasce per manifestare la contrarietà al tentativo di legittimare e “sdoganare” l’esperienza e le idee del fascismo, al centro del dibattito pubblico anche per la partecipazione dell’eurodeputato Roberto Vannacci a un raduno delle organizzazioni di estrema destra italiane e francesi, previsto nello stesso giorno al Teatro comunale di Ventimiglia. Secondo Avs Imperia, il fascismo e la cultura razzista, maschilista e omofoba che emergono dagli scritti di Vannacci e dalle posizioni delle organizzazioni dell’estrema destra rappresentano una negazione dei principi di libertà e uguaglianza sanciti dalla Costituzione, nata dall’antifascismo e dalla Resistenza. Per questo, sottolineano, non possono essere considerate una semplice e legittima opinione politica.

Il presidio vuole essere anche un segnale di resistenza e denuncia contro il riemergere di ideologie che la storia europea del Novecento aveva relegato fuori dal campo democratico costituzionale. In un contesto internazionale segnato da crescenti tensioni autoritarie, spiegano da Avs, difendere l’antifascismo significa difendere le libertà di tutte e tutti. “Saremo in piazza – conclude la nota – a difendere i valori della libertà e dell’antifascismo conquistati con il sacrificio della Resistenza, grazie ai quali il nostro Paese si è riscattato dall’orribile ventennio fascista che oggi qualcuno tenta, con sempre maggiore sfrontatezza, di riabilitare.”