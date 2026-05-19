Sanremo, scontro sul 25 Aprile. Il PRC attacca FdI: "Tentativi di revisionismo storico che non passeranno"

Divampa la polemica politica a Sanremo intorno alle celebrazioni della Festa della Liberazione. Al centro dello scontro, un’interpellanza presentata dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia che ha immediatamente innescato la reazione durissima di Rifondazione Comunista.

A replicare frontalmente alla destra è il segretario cittadino del PRC, Paolo Germano, che accusa gli esponenti di FdI di ignoranza storica e nostalgismo, difendendo il valore antifascista del 25 Aprile e il pluralismo delle bandiere in piazza.

"In merito all'interpellanza sul 25 aprile dei consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Consiglio e Balestra, che chiedono che "alla prossima ricorrenza vengano portate in piazza solo bandiere italiane" ed in particolare al passaggio in consiglio comunale di Antonino Consiglio "una ricorrenza nazionale in cui si festeggia l’indipendenza italiana", per correttezza storica vorrei ricordargli che il 25 aprile è la giornata dell'anno in cui si ricorda la liberazione d'Italia dal governo fascista e dall'occupazione nazista del paese, non la sua indipendenza!

Però capisco che ad un esponente di un partito che annovera tra le sue fila un presidente del Senato con chiare e dichiarate nostalgie fasciste, riesca difficile parlare di Resistenza antifascista.

Ma questi continui tentativi di revisionismo storico non passeranno e si rassegni anche alla presenza, a buon diritto, di bandiere di partito come quelle di Rifondazione Comunista. "La storia ci assolverà", citazione rivisitata di Fidel Castro".