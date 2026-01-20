Nuovo gruppo di Noi Moderati in Regione, il centro rivendica spazio nel centrodestra ligure

La nascita in Consiglio regionale della Liguria del nuovo gruppo Noi Moderati segna un passaggio politico rilevante all’interno della maggioranza di centrodestra, non privo di tensioni e di un confronto interno che ha accompagnato il percorso. Il gruppo si colloca nell’area centrista della coalizione e rivendica un ruolo politico e istituzionale fondato sulla lealtà al programma di governo, ma anche sulla necessità di un dialogo costante e strutturato con la Giunta e con il presidente della Regione.

A sottolineare il significato del percorso è intervenuta la coordinatrice e presidente nazionale di Noi Moderati, Ilaria Cavo, che ha espresso apprezzamento per la nascita del gruppo e ha rivolto ai consiglieri un augurio di buon lavoro. «Si tratta di un gruppo regionale di un partito che, a livello nazionale, è pienamente collocato nella coalizione di centrodestra – ha ricordato – e che ne rispetta con lealtà il programma di governo».

Una lealtà che non esclude la richiesta di ascolto e confronto sui futuri atti amministrativi e sulle scelte che verranno assunte dalla Giunta regionale, nella quale Noi Moderati non sarà rappresentata direttamente. «È naturale e giusto – ha spiegato Cavo – che su questi passaggi si apra un dialogo di maggioranza, come avviene in ogni amministrazione. Come coordinatrice e presidente nazionale di Noi Moderati, non posso che cogliere con favore questo percorso, che ho seguito, e dare ai consiglieri un in bocca al lupo».

«Chiaramente questo è un gruppo regionale di un partito che – prosegue Ilaria Cavo – in ambito nazionale si colloca all'interno di una coalizione di centrodestra, rispettando, e con lealtà – come ha detto oggi il consigliere Bozzano – il programma di governo di questo centrodestra. Chiaramente chiedendo ascolto e confronto per quelli che saranno poi gli atti amministrativi e le scelte, non di programma di governo, ma che saranno necessariamente assunte in una giunta dove noi non saremo presenti. Scelte per le quali, ovviamente, chiediamo di essere coinvolti in un dialogo di maggioranza, come è giusto che sia e come è naturale che sia in ogni amministrazione». Quindi lealtà e rispetto del programma di maggioranza, ma nell'ambito di un’interlocuzione tra chi ne fa parte.

«C'è un fatto particolare, chiesto dal consigliere Bozzano, che è un’interlocuzione equilibrata ed efficace – prosegue Ilaria Cavo –. Credo che sia l'obiettivo di tutti e che non possa che essere l'obiettivo della coalizione e del presidente della Regione. Siamo certi che sarà così».

Il consigliere Bozzano ha precisato il fatto che il gruppo rappresenta quell'area di centro che in queste ultime elezioni regionali ha dato un forte contributo in termini di voti e ha riscontrato un'importante risposta da parte dell'elettorato. Un'area di centro che chiede di essere coinvolta, ascoltata e di poter svolgere un’interlocuzione equilibrata e costruttiva. È evidente che sarà così e che venga ascoltato questo gruppo che porterà costruttività, chiederà confronto e potrà, se così verrà colto, rafforzare questa maggioranza.