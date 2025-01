Riva Ligure, i numeri della Polizia Locale nel 2024: 1.729 sanzioni per quasi 300mila euro accertati

In occasione della celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, il sindaco di Riva Ligure, Giorgio Giuffra, ha tracciato un bilancio delle attività svolte dagli agenti nel 2024. I dati evidenziano un impegno significativo sul territorio, con risultati concreti e incisivi.

Sono stati rilevati 4 sinistri stradali, a fronte di un lavoro costante per garantire la sicurezza della viabilità. Sul fronte delle infrazioni, sono state lavorate 1.729 sanzioni, che hanno portato a un accertamento complessivo di quasi 300mila euro. La Polizia Locale ha anche eseguito 27 rimozioni di veicoli, decurtato 2.784 punti patente e prodotto 591 atti amministrativi vari.

Il sindaco Giuffra ha colto l’occasione per esprimere gratitudine al Comandante e agli agenti della Polizia Locale per l’impegno e la dedizione dimostrati: “Al Comandante e agli Agenti, oltre a trasferire la mia gratitudine per l’impegno fino ad oggi mostrato, vanno i miei più fervidi auguri per il loro Patrono. Buon San Sebastiano!”.

Questi numeri testimoniano il ruolo fondamentale svolto dalla Polizia Locale per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole nel territorio di Riva Ligure. Un bilancio positivo che rafforza il legame tra l’amministrazione comunale e le forze dell’ordine locali, impegnate quotidianamente a servizio della comunità.