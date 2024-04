Ospedaletti, grande festa per il 'Centenario del Comune' (Foto)

Grande festa a Ospedaletti per il 'Centenario del Comune". La cerimonia istituzionale si è svolta, questa mattina, presso piazza dei Caduti di Nassiriya alla presenza di autorità politiche, religiose, militari e civili.

Per l'occasione vi erano anche gli alunni della scuola di Ospedaletti e rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, gli ex sindaci, ex assessori e consiglieri comunali e i rappresentanti delle associazioni cittadine che operano in ambito sociale, culturale, sportivo e di volontariato.