Bordighera, interventi migliorativi di finitura dei manufatti della rotonda di Sant'Ampelio: progetto esecutivo approvato (Foto)

Verranno eseguiti interventi migliorativi di finitura dei manufatti esistenti presso la rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera successivi ai lavori realizzati per la riduzione del rischio idraulico dei locali sottostanti. Il commissario prefettizio Rosa Abussi ha, infatti, approvato il progetto esecutivo di un importo complessivo di 55.700,00 euro.
L'importo trova copertura finanziaria al capitolo n. 8530.80.3 come da deliberazione della Giunta comunale n. 272 del 26 novembre 2025. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 200 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, l’investimento in esame non comporta significativi oneri indotti.
Abussi ha demandato, inoltre, all’ufficio Gare lo svolgimento della gara di appalto per l’affidamento dell’intervento.