Sanremo, rilancio del mercato annonario: allo studio corner take away e orari più lunghi per ridare vita alla struttura (Foto e Video)

Il futuro del mercato annonario di Sanremo passa da una nuova organizzazione degli spazi, dall’introduzione di punti di somministrazione in modalità take away e da un possibile ampliamento degli orari di apertura. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale illustrato dall’assessore al commercio Silvana Ormea durante un sopralluogo nella struttura insieme ai tecnici incaricati.

Si tratta del secondo sopralluogo nel giro di una settimana, dopo una prima visita effettuata con i tecnici del Comune per verificare alcune prescrizioni legate agli interventi ordinari e alle indicazioni dell’ASL: «Stamattina sono venuta con i due tecnici incaricati, l’architetto Panetta e l’architetto Riotta, proprio perché ci possano dare qualche idea di come sfruttare il mercato dal punto di vista del take away e della somministrazione», ha spiegato l’assessore. L’obiettivo è individuare gli spazi più adatti per nuovi corner dedicati al consumo veloce, una formula che potrebbe contribuire a riportare vitalità all’interno del mercato: «Vogliamo capire dove si possono mettere questi corner e come possiamo rilanciare il mercato, che è uno degli obiettivi di questa amministrazione», ha aggiunto Ormea.

Tra le novità allo studio c’è anche l’ipotesi di allungare gli orari di apertura, così da rendere il mercato più frequentato e attrattivo anche in altre fasce della giornata: «Ristoranti veri e propri direi di no, però il take away è tutto in fase di studio e speriamo che venga fuori un bel lavoro che riesca finalmente a rilanciare il mercato, anche allungando gli orari di apertura», ha precisato. L’assessore ha ricordato come la zona sia destinata a cambiare volto anche grazie ad altri interventi in programma. «Ci sarà la nuova sede dei vigili e con la fine dei lavori del parcheggio di piazza Eroi tutta l’area sarà sicuramente riqualificata». Uno dei problemi attuali resta quello dei numerosi stalli vuoti, conseguenza anche del cambiamento delle abitudini di acquisto e della concorrenza della grande distribuzione: «Purtroppo gli stalli vuoti sono tanti e mi auguro che con i bandi che faremo riusciremo a riempirli e a far tornare il mercato quello che era una volta», ha detto Ormea.

Per l’assessore il mercato resta infatti un luogo identitario per la città: «Fa parte della cultura di Sanremo. Io ci venivo con mia nonna quando ero bambina e continuo a venire a fare la spesa ogni sabato mattina». I nuovi bandi per l’assegnazione degli spazi dovrebbero arrivare dopo le linee guida del governo attese per fine marzo, che consentiranno di definire meglio il regolamento e le modalità di concessione. Nel frattempo, l’interesse non manca. «Da quando è uscito il nuovo regolamento mi hanno cercato tre ragazzi giovani per avere informazioni», ha rivelato l’assessore. Un segnale incoraggiante per il futuro della struttura: «Se apriamo ai giovani è il futuro. Man mano potrebbe esserci anche un cambio generazionale al mercato: sarebbe l’ideale».