La mostra su Calvino al Crea apre la 'quattro giorni' dei fiori: Sindoni e Moscato "Domenica 2.000 mazzi in omaggio sul corso" (Foto e Video)

Giornata di inaugurazioni, quella di oggi a Sanremo, per il ‘Festival dei fiori’, nella settimana che culminerà domenica prossima con il corso fiorito. Questa mattina, alla presenza dell’Assessore regionale Luca Lombardi e degli Assessori sanremesi Alessandro Sindoni ed Ester Moscato, si è svolta la commemorazione dei 150 anni dalla nascita di Mario Calvino (Sanremo, 26 marzo 1875 – Sanremo, 25 ottobre 1951) agronomo e botanico, marito della naturalista Eva Mameli, nonché padre dello scrittore Italo Calvino e del geologo Floriano.

L’Assessore all’ambiente e alla floricoltura, Ester Moscato, ha espresso apprezzamento per il Crea: “E’ il ‘fiore all’occhiello’ del territorio, grazie al lavoro che viene svolto all’interno, soprattutto nel modo di affrontare i parassiti in modo naturale. Insieme all’Assessore Sindoni abbiamo pensato, oltre ad un modo per la valorizzazione del fiore, anche una maniera per coinvolgere il settore con quello turistico”.

Le ha fatto eco il collega del turismo: “E’ un lavoro fatto con attenzione da diverse associazioni – ha detto – e confermo che, quest’anno abbiamo pensato ad un prodotto che possa essere ‘vendibile’ il prossimo anno per allargare la manifestazione che era ridotta ad un interesse domenicale”. A margine dell’inaugurazione di oggi gli Assessori Moscato e Sindoni hanno confermato le idee per il prossimo anno, ovvero l’allargamento della manifestazione alle potenzialità enograstromiche di Sanremo e del suo entroterra. Domenica, tra le novità previste, anche la consegna di 2.000 piccoli mazzi di fiori a chi verrà a vedere i carri.

Ci sarà anche il tentativo di difendere i carri: “Allestiremo un’area apposita – ha detto Sindoni - per ‘difendere’ i primi tre classificati e quello di Sanremo. Era un obiettivo che mi ero posto, anche se faremo ovviamente attenzione per evitare problemi. Quest’anno proviamo con quattro ma, il prossimo anno valorizzeremo ancora di più i carri, affinchè possano essere collocati nelle piazze per essere ammirati da residenti e turisti”.

Tornando alla cerimonia di oggi è stato ricordato come, con la sua opera, Calvino gettò le basi di ciò che poi sarebbero diventate la 'floricoltura industriale' e la tradizione dei grandi ibridatori sanremesi. Il Crea ha anche inaugurato una mostra fotografica corredata da schede biografiche dedicata a Mario Calvino.

La mostra sarà aperta al pubblico fino a domenica, dalle 10 alle 16 e, su appuntamento sino al 30 aprile. L'Istituto Crea sarà raggiungibile dai visitatori grazie al servizio navetta gratuito che partirà da Santa Tecla. La giornata odierna è stata anche l’occasione per ricordare il centesimo anno della fondazione del Crea (1925-2025).