Camporosso ospita il convegno “Dove c’è coraggio c’è libertà: 3 voci, 3 libri, una rinascita” (Foto)

Un viaggio dal dolore alla luce attraverso la parola. Camporosso, sabato 10 gennaio dalle 18 alle 20 al centro polivalente Giovanni Falcone, ospiterà un evento culturale e sociale di grande rilevanza intitolato “Dove c’è Coraggio c’è Libertà: 3 voci, 3 libri, una Rinascita”.

Un viaggio in tre tappe dalla consapevolezza alla rinascita. "Si tratta di un convegno, a ingresso libero fino a esaurimento posti, che diventa un vero e proprio viaggio emotivo, dal buio della violenza alla possibilità concreta della rinascita" - fa sapere l'assessore Rosella Gastaldo - "L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla comunità uno spazio di riflessione profonda e accessibile, dove tre autori, provenienti da ambiti diversi ma uniti dallo stesso desiderio di cambiamento, guideranno il pubblico attraverso tre tappe fondamentali: la violenza, la ferita invisibile e la felicità possibile".

Uno spazio per la comunità per riflettere insieme sul futuro. "Le tre voci del viaggio sono Lorena Pensato, la tappa della consapevolezza, che presenterà 'Non è Patriarcato', il patriarcato tra realtà e ideologia, il coraggio di riconoscere i fattori di rischio ignorati dalla prevenzione come dipendenze e psicopatologie; la psicologa e psicoterapeuta Rosa Il Grande che parlerà, nella seconda tappa sulle ferite invisibili, di 'Parentificazione', le dinamiche familiari che segnano la vita adulta. Uno sguardo nelle ferite intime delle famiglie e sulle responsabilità emotive premature che segnano la vita adulta. Svincolarli e liberarsi dalle 'gabbie' tramandate di padre in figlio. Liberi 'dai' condizionamenti per essere liberi 'di' vivere la propria vita consapevolmente" - svela Gastaldo - "Infine, nella terza tappa, la rinascita, interverrà Giustiniano Lavecchia su 'Passaporto per la felicità', il coraggio di cercare una felicità autentica. Perché la vera meta del viaggio non è una risposta ma il coraggio di farsi finalmente le domande che evitavi da una vita. È lì che nasce la tua libertà: non dall’aver capito tutto, ma dal non lasciare che il passato decida al posto tuo".

Al termine dell'incontro sono previsti un brindisi e un firmacopie degli autori. "Questo convegno è necessario perché, in un momento storico in cui la violenza, visibile e invisibile, attraversa ancora troppe case e troppe relazioni, nasce l’urgenza di creare luoghi dove parlare, capire, trasformare" - spiega l'assessore - "Il convegno vuole essere uno spazio sicuro di ascolto e confronto; un ponte tra cultura, psicologia e società civile; un’occasione di consapevolezza per cittadini, genitori, professionisti e giovani. Un format emozionale e coinvolgente che si svolgerà come un viaggio in tre tappe, accompagnato dalla moderazione delle due associazioni organizzatrici: Noi4You e ACEB con il patrocinio del comune di Camporosso. Dal racconto del dolore della violenza e delle sue radici si passerà alla comprensione delle ferite familiari, per approdare poi alla parte più attesa: la possibilità reale di rinascere. 'Dove c’è Coraggio c’è Libertà' non è semplicemente un convegno: è un gesto collettivo, un chiamare per nome la realtà e allo stesso tempo aprire la porta a un futuro diverso. Un’occasione per trasformare la consapevolezza in azione. Un luogo dove la voce di ciascuno può diventare parte della rinascita".