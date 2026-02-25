 / Eventi

Eventi | 25 febbraio 2026, 01:23

Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez & Masini: i primi cinque classificati del 76° Festival di Sanremo

I risultati in ordine casuale della votazione dalle due sale stampa all’Ariston e alla Lucio Dalla

Fulminacci, foto Duilio Rizzo

Fulminacci, foto Duilio Rizzo

Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez & Masini. 

Sono i primi cinque artisti premiati dalla votazione della stampa accreditata dalla Sala Stampa del Roof e dalla Lucio Dalla.

Si tratta di un classifica parziale in ordine casuale, ma dà un quadro generale di chi siano i possibili cantanti che possono correre per il podio. La votazione delle sale stampa in passato però si è sempre discostata anche nettamente dalla votazione del pubblico.

La sfida è ancora tutta da giocare. L’appuntamento è per domani sera con il nuovo ascolto di 15 dei 30 artisti in gara e la giuria popolare. 

Chiara Gallo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium