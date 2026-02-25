Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez & Masini: i primi cinque classificati del 76° Festival di Sanremo

Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez & Masini.

Sono i primi cinque artisti premiati dalla votazione della stampa accreditata dalla Sala Stampa del Roof e dalla Lucio Dalla.

Si tratta di un classifica parziale in ordine casuale, ma dà un quadro generale di chi siano i possibili cantanti che possono correre per il podio. La votazione delle sale stampa in passato però si è sempre discostata anche nettamente dalla votazione del pubblico.

La sfida è ancora tutta da giocare. L’appuntamento è per domani sera con il nuovo ascolto di 15 dei 30 artisti in gara e la giuria popolare.