 / Eventi

Eventi | 25 febbraio 2026, 00:24

76° Festival di Sanremo, Gaia apre i live del Suzuki Stage in piazza Colombo (Foto)

La cantautrice italo-brasiliana inaugura il palco esterno con "Chiamo io, chiami tu", in attesa del duetto di venerdì con Levante

È Gaia la prima artista a salire sul palco del Suzuki Stage allestito in piazza Colombo a Sanremo. La cantautrice italo-brasiliana, tra le voci più riconoscibili del nuovo pop italiano, porta il suo brano in gara nella precedente edizione ‘Chiamo io, chiami tu’ nello spazio dedicato alla musica live e agli incontri con il pubblico durante la settimana del Festiva.

Per Gaia, l’appuntamento sanremese rappresenta un’ulteriore occasione per consolidare il legame con il pubblico e portare dal vivo le sue sonorità che mescolano pop, influenze latine e suggestioni contemporanee. L’artista tornerà in scena venerdì per la serata cover, e si esibirà insieme a Levante nella cover de "I maschi" di Gianna Nannini.

Chiara Orsetti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium