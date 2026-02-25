Sanremo, mistero sul bouquet di Luchè: il gesto all’Ariston sfugge alle telecamere e incuriosisce il pubblico (Foto)

Che fine ha fatto il bouquet di Luchè. In molti ieri, all’interno del teatro Ariston di Sanremo se lo sono chiesto, anche perchè il fatto è sfuggito alle telecamere di Rai Uno. Il cantante, al termine della sua esibizione, ha infatti gettato il mazzo di fiori prodotto dalle sapienti mani dei produttori al mercato matuziano con la vincitrice del concorso Giorgia Mozzarelli.

Nessuna polemica, sia chiaro, perché non è chiaro se il cantante volesse ‘offrire’ il mazzo di fiori all’orchestra in segno di ringraziamento oppure se non fosse interessato all’omaggio che viene fatto sul palco. In molti, comunque, hanno notato il fatto dalla platea e lo hanno segnalato.