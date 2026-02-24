Tiziano Ferro, la standing ovation dell'Ariston per la sua esibizione al 76° Festival di Sanremo

Standing ovation per Tiziano Ferro ospite speciale della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Il cantante sul palco dell’Ariston ha cantato i suoi brani iconici: “Ti scatterò una foto”, “La differenza tra me e te”, “Lo stadio”, “Perdono” e “Sono un grande”.

Un quarto di secolo per la carriera del cantate di Sere Nere: “25 anni fa per la prima volta Carlo Conti mi ha fatto cantare in una trasmissione, Domenica. In un quarto di secolo è successo di tutto. Questo è il palco più importante del mondo, non potevo che festeggiarlo qui.”

Ferro tornerà in tour pre presentare il suo ultimo disco, “Sei un grande”: “Veniamo da una generazione in cui i professori a scuola non ci mettevano manco l’8. Oggi invece si celebra l’unicità delle persone, per questo mi permetto di dire bravo per quello che ho fatto e non ho fatto. Non avrei potuto fare un titolo così 25 anni fa invece adesso c’è il rispetto per le persone, per quello che si è e quello che non si è”.