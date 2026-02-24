 / Eventi

Tiziano Ferro, la standing ovation dell'Ariston per la sua esibizione al 76° Festival di Sanremo

Da "Ti scatterò una foto" a "Sei un grande", l'artista festeggia 25 anni di carriera

Standing ovation per Tiziano Ferro ospite speciale della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Il cantante sul palco dell’Ariston ha cantato i suoi brani iconici: “Ti scatterò una foto”, “La differenza tra me e te”, “Lo stadio”, “Perdono” e “Sono un grande”.

Un quarto di secolo per la carriera del cantate di Sere Nere: “25 anni fa per la prima volta Carlo Conti mi ha fatto cantare in una trasmissione, Domenica. In un quarto di secolo è successo di tutto. Questo è il palco più importante del mondo, non potevo che festeggiarlo qui.”

Ferro tornerà in tour pre presentare il suo ultimo disco, “Sei un grande”: “Veniamo da una generazione in cui i professori a scuola non ci mettevano manco l’8. Oggi invece si celebra l’unicità delle persone, per questo mi permetto di dire bravo per quello che ho fatto e non ho fatto. Non avrei potuto fare un titolo così 25 anni fa invece adesso c’è il rispetto per le persone, per quello che si è e quello che non si è”.

Chiara Gallo

