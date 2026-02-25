Sanremo, Radio Mercatorum in diretta dal Polo Universitario durante il Festival

In occasione del 76° Festival della Canzone Italiana, il Polo di Orientamento dell’Università Mercatorum, Pegaso e San Raffaele Roma di Sanremo ospita per tutta la settimana Radio Mercatorum, la web radio dell’Università Digitale Mercatorum, Ateneo delle Camere di Commercio Italiane.

Le dirette dalla Città dei Fiori sono curate dalla Prof.ssa Anna Bisogno, docente universitaria ed esperta di comunicazione radiofonica e televisiva.

La sede di via Roma 154, situata proprio di fronte all’ingresso artisti del Teatro Ariston, è diventata in questi giorni un punto di richiamo per cantanti, autorità, giornalisti e fan. Un luogo strategico che permette alla radio universitaria di vivere da protagonista l’atmosfera del Festival.

Giovedì 26 febbraio sarà ospite in diretta il Generale di Corpo d’Armata Marcello Bellacicco, figura di spicco delle Forze Armate italiane. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di altissimo livello in Italia e all’estero, occupandosi anche della formazione e dell’addestramento dell’Esercito, con particolare attenzione alla modernizzazione del sistema formativo e all’inserimento del personale femminile.

«È un onore ospitare il Generale Bellacicco» ha dichiarato la Dr.ssa Sarah Pissarello, responsabile comunicazione del Polo di Orientamento di Sanremo. «La sua esperienza nell’Esercito, nella NATO e nell’ONU, unita al suo contributo nella riforma dei percorsi formativi delle Forze Armate, rappresenta un esempio di grande valore per i nostri studenti e per la comunità».

Le Università Mercatorum, Pegaso e San Raffaele Roma sono da tempo sensibili ai temi della formazione militare e della sicurezza, offrendo corsi di laurea dedicati – tra cui Scienze Giuridiche, Giurisprudenza con indirizzi in Criminologia e Cyber Law, Scienze Politiche e Internazionali – oltre a agevolazioni economiche per gli appartenenti ai vari Corpi e per le loro famiglie.