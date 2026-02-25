Spettacolo teatrale - musicale, “Tratti di ritratti” va in scena a Camporosso (Foto)

Uno spettacolo per ridere delle nostre manie. Domenica 15 marzo alle 21 presso la sala Tigli del Centro Polivalente G. Falcone a Camporosso andrà in scena “Tratti di ritratti”.
Per l'occasione saliranno sul palco Antonella Lercari, Claudio Vecchio, Cristina Santonocito, Davide Galvani, Emilia Serpico, Laura Enas, Lucia Gargano, Mapi Rebaudo, Marco Balbo, Marta Filocamo, Mirella Fazzolari, Monica Giannini, Roberta Iussi, Silvia Nappini e Stella Perrone Lizzadro. Suoni e luci a cura di Stefano Hutter.
Uno spettacolo teatrale/musicale, a ingresso libero, scritto da Antonella Lercari, proposto in collaborazione con il Motoclub Jacques Maggioni di Dolceacqua e patrocinato dal Comune.