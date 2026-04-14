Sanremo, all'Ariston nel mese di aprile comicità, sport e danza sul palco

Il Teatro Ariston di Sanremo prosegue la stagione teatrale 2025/2026 con un calendario particolarmente ricco nel mese di aprile 2026, confermandosi uno dei principali poli culturali e di intrattenimento della Riviera ligure.

Un programma variegato che spazia dalla stand-up comedy allo storytelling sportivo, fino alla danza e al teatro d’autore, con protagonisti di primo piano della scena italiana.

Si parte sabato 18 aprile 2026 alle ore 21.00 con Katia Follesa e il suo spettacolo “No vabbè, mi adoro”, un’esibizione ironica e autoironica tra confessioni personali e comicità diretta, a stretto contatto con il pubblico.

Lunedì 20 aprile sarà la volta di “Viva El Futbol – Il Tour dei Teatri”, con Antonio Cassano, Daniele Adani e Nicola Ventola. Il format sportivo approda sul palco teatrale tra racconti di carriera, aneddoti e analisi senza filtri sul mondo del calcio.

Giovedì 23 aprile 2026 spazio alla danza e alla narrazione con Samuel Peron e lo spettacolo “Historia – Una storia di migrazione e amore”. Ambientato nella Buenos Aires degli anni ’30, lo show intreccia tango, musica dal vivo e racconto teatrale per una storia intensa di amore e riscatto.

Gran finale sabato 25 aprile con Angelo Duro e il suo nuovo spettacolo “Ho tre belle notizie”, caratterizzato dalla sua consueta comicità provocatoria e irriverente, capace di osservare la società contemporanea senza filtri.

I biglietti per tutti gli spettacoli sono disponibili online su aristonsanremo.com e su TicketOne, oltre che presso la biglietteria del teatro con apertura quotidiana nelle fasce orarie indicate.